依然遗憾 菲尔米诺：利物浦上赛季在英超击中门柱

这位巴西前锋见证了红军在2019年失去英超冠军，但他希望在2020年结束30年的等待。

罗伯托·菲尔米诺表示，利物浦上赛季“在英超联赛中击中门柱”，但他们决心在2020年东山再起，并取得期待已久的冠军。

红军在2018-19赛季距离英超冠军仅差一分。尽管在38场比赛中只输了一场，并得到97分，尤尔根·克洛普的球队还是以亚军的身份落后于国内三冠王曼城。

此后利物浦获得了欧冠冠军、欧洲超级杯冠军和世俱杯冠军，但菲尔米诺承认，克洛普的队伍中有一种决心，那就是获得更多的重大奖杯。

这位巴西国脚告诉英超制造：“去年我们在英超联赛中击中门柱，我们当然很沮丧我们没有赢。”

“这个赛季我们有机会，一切都在我们的手中。我们需要坚持下去，努力工作，用正确的头脑和必胜的心态沿着这条路走下去。”

“我们将一场接一场地比赛，保持这种强大的冠军心态，直到赛季结束，看看它会把我们带向何方。”

“当然我们这个赛季更有信心了。我们赢得了所有的比赛，这增加了我们的信心。我们必须继续保持这种势头。”

本赛季利物浦在21场英超联赛中取得了20场胜利，这是欧洲五大联赛有史以来最好的开局。

尽管自从4月份以来就没有主场进球，但是菲尔米诺一直在扮演着他的角色，他仍然是克洛普计划中不可或缺的一部分。

这位巴西人很享受和一位德国教练一起工作，近年来他的比赛水平提高了很多。

菲尔米诺这样评价他的主教练：“我是在德国对阵多特蒙德的比赛中认识他的。”

“当我得知他要来这里时，我当然很高兴，因为他是德国人，我也在那里踢过球，我有一点德国人的心态。”

“他在战术上和精神上，在各个方面都改变了俱乐部。今天的我们之所以成为今天的我们，不仅仅是因为他，而是因为他在很大程度上促成了我们的转变，所以我很高兴能在他手下踢球，他是一个出色的教练。”