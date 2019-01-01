依依不舍 凯恩阿里动情告别波切蒂诺

这位阿根廷人在北伦敦执教五年多，他的部下在他被解雇后表达了怀念。

哈里·凯恩加入了托特纳姆球迷的行列，深情地向离开的主教练毛里西奥·波切蒂诺告别。

这位极受欢迎的主教练在周二晚上被解雇，并立即被前切尔西和曼联主帅穆里尼奥替换。

在波切蒂诺掌舵的5年半时间里，他改变了这家俱乐部，并在上赛季戏剧性地闯入欧冠决赛时达到巅峰。

在波切蒂诺的整个任期内，凯恩都是热刺的主要球员，他渴望确保阿根廷人离开时能得到他认为应得的荣誉。

他在推特上写道：“老大。我将永远感谢你帮助我实现我的梦想。在过去的五年半里，我们经历了一些我永远不会忘记的美妙时刻。你是我的主教练，也是我的朋友，我感激这段关系。祝你好运！”

德勒·阿里也表达了同样的敬意：“我对这个人感激不尽。他教了我这么多，我很感激他为我做的一切。祝你好运，希望再见到你，我的朋友。”

热刺用穆里尼奥取代波切蒂诺的决定表明俱乐部的战略发生了显著的变化，这位极端实用主义者通常要求俱乐部老板提供可观的资金支持。

由于波切蒂诺是被解雇而不是自愿离职，据报道，他和他的教练组需要的赔偿可能接近2000万英镑（2580万美元）的水平，而穆里尼奥自己的合同也很可能是丰厚的。

然而，随着热刺在积分榜上排名第14位，落后联赛领头羊利物浦11分，如果穆里尼奥想要享受这个角色的蜜月期，他将需要像凯恩和阿里这样的球员立即为他提供帮助。

热刺将在11月在英超对阵西汉姆和伯恩茅斯，在欧冠对阵奥林匹亚科斯，而他们12月初对曼联的比赛现在变得更加重要。

12月与拜仁的欧冠之战也很有趣，波切蒂诺是最有可能入主德甲冠军的教练之一。