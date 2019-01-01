佩雷斯：法蒂和我证明了拉玛西亚运作良好

加泰罗尼亚球队的两名年轻球星在圣西罗闪耀，俱乐部著名的青年学院继续发挥着作用。

卡莱斯·佩雷斯和他在巴塞罗那青训学院的队友安苏·法蒂在周二2:1战胜国际米兰的比赛中证明了拉马西亚并没有失去它的意义。

在圣西罗，巴萨与国米进行了一场真正的较量，在安东尼奥·孔蒂的球队通过罗梅鲁·卢卡库扳平比分后，直到最后时刻，法蒂在第86分钟的进球才帮助巴萨取得了胜利。

法蒂的进球让这位17岁的球员成为了欧冠历史上最年轻的得分手，也决定了国米的命运，这支意甲球队以小组第三的成绩跌至欧联杯的赛事。

佩雷斯以一记低射首开纪录，赛后他的注意力很快转向了巴萨的拉马西亚，这所著名的青训学院近年来因为缺乏本土球员进入一线队而受到批评。

佩雷斯说:“我们两个都在一线队效力，这太不可思议了。安苏和我都是拉马西亚的榜样，如果你认为你可以进入一队的话。”

“巴萨相信青训学院的人，这是最重要的。”

教练巴尔韦德也谈到了这两名进球的射手，他对法蒂的记录感到特别兴奋，因为他找到了一种即使身体状况不佳也能进球的方法。

“卡莱斯有更多的进球机会，而且他的射门非常漂亮，”他说。“安苏是一个天生的得分手，虽然他有一些轻微的疼痛，我们希望他可以有几分钟上场的时间。”

“一个巴萨的小伙子是这个比赛中最年轻的得分手，这让我们很高兴。”

法蒂本赛季仅出场12次，进了3球，而佩雷斯自己也进了2球。

巴萨已经在他们的欧冠小组中获得了头名，他们将在周一的抽签中找出下一个对手。

加泰罗尼亚人将在周末的联赛对阵皇家社会，之后他们将于12月18日在西班牙国家德比与劲敌皇家马德里进行正面交锋。

巴尔韦德的球队目前在西甲排名第一，与白衣军团在积分上持平，但拥有更大的净胜球优势。

巴塞罗那本赛季开局不稳，但现在已经连赢七场了。