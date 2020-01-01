佩雷斯：在枪手的经历令我不会考虑巴萨

阿拉维斯射手强调自己绝不会考虑转会巴萨，因为在北伦敦的失败经历令他至今记忆犹新。

西甲领头羊目前正经历着严重的伤病危机。路易斯-苏亚雷斯和登贝莱都将长期缺阵，这也意味着他们必须签下一位能够增强球队攻击力的新援。

而31岁的卢卡斯-佩雷斯在1月就曾与巴萨联系在一起，不过在巴萨获得紧急转会许可后，他们转而选择了莱加内斯的丹麦国脚马丁-布莱斯维特。

好在佩雷斯对此并不感到遗憾。由于有在阿森纳两个赛季仅获得21次上场机会的经验在前，他也没有产生过在冬窗离开阿拉维斯的想法。

其他球队

佩雷斯告诉《马卡报》：“和所有转会窗一样，冬季转会窗也会有球队传出绯闻，不仅仅是巴萨，其他球队也是如此。”

“但在我看来，我希望在这里结束我的这个赛季，因为我在这里过得很开心，并且我与球队还有合同在身。”

“我不希望再走出错误的一步，去一个我得不到上场机会的地方，就像我在英格兰那样。我没想过在赛季中期离开球队，我希望一直待到赛季 。”

“这不是我第一次和巴萨联系在一起了。事实是这并不会分散我的注意力。我很明确的一点就是我希望能够做好自己的工作，我希望能找到做球员的感觉，就像我在这里一样。从我来到这里的第一天，就感受到了他们对我的爱。”

“赛季结束后，该发生什么就会发生什么。我与阿拉维斯还有合同，我在这里很安定，也很开心，这也会反映在球场上。”

虽然效力阿森纳的时光谈不上快乐，但佩雷斯还是很高兴能够开启一段新的冒险。

他补充道：“那段经历给了我在西班牙之外的环境中生存下来的能力，帮助我在个人层面和足球层面得到了提高。这是所有球员都需要去尝试的。”