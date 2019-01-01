佩雷拉：主教练索肖对年轻人的信心至关重要

在过去的一年里，老特拉福德很少有人欢呼，但是索尔斯克亚的一名年轻球员相信他们已经做好了扭转局面的准备。

佩雷拉坚信曼联正朝着正确的方向前进，这要归功于索尔斯克亚给年轻球员们灌输的信心。

曼联在国际比赛日之前只赢了四场英超比赛中的一场，但是中场球员佩雷拉坚持认为主教练的方法对他麾下的球员来说是完美的。

降低球队的年龄一直是索尔斯克亚关注的焦点，桑切斯、埃雷拉、达米安和斯莫林——他们都是29岁或29岁以上——自上个赛季结束以后就先后离开了球队。

23岁的佩雷拉在对阵切尔西和南安普顿的比赛中获得了罕见的联赛首发机会。

巴西国脚现在想要回报挪威人对下一代的赞扬、支持和信任。

佩雷拉在《独立报》上说：“对我来说，这是很重要的。”

“他对我的评价对我来说非常重要，我只是想在球场上尽我最大的努力向他展示我的信念。”

“给年轻球员这种信心是非常重要的，如果你有机会，你必须用双手抓住它。”

索尔斯克亚试图在后穆里尼奥时代重新塑造曼联，重点是注入速度和进攻对手的自由感。

到目前为止的结果喜忧参半，尽管新签入的丹尼尔·詹姆斯的三个进球给了球迷很大的鼓励。

“我们现在有一种非常积极的比赛方式。我很喜欢这种风格。”佩雷拉说。

“我们正在朝着正确的方向前进，每个人都有同样的心态，所以我认为我们可以在这个赛季取得许多伟大的进球。”