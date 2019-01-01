佩里西奇接受拜仁体检 加盟在即

在曼城球星勒罗伊·萨内的转会因伤流产后，德甲冠军球队似乎正在接近与这位国米边锋的交易。

佩里西奇在接受了德甲冠军的体检后，看起来已经准备好转会拜仁慕尼黑了。

这名30岁的球员长期以来一直与离开意甲球队国际米兰联系在一起，预计他将以租借的形式加盟拜仁，并有可能在明年永久转会。

周一，佩里西奇被拍到离开慕尼黑一家医院，他对《图片报》说:“是的，我刚做了体检。”

他离开圣西罗的道路已经扫清，国米主帅孔蒂认为克罗地亚人并不适合他的计划。

今年7月，在国际冠军杯0-1负于曼联后，他说:“我们正在与他合作，但他的反应并不积极。佩里西奇不能扮演我想要的角色。因此，他现在只能打前锋。”

虽然蓝黑军团在他们的队伍中没有佩里西奇的位置，德甲冠军拜仁很乐意敞开大门。

在里贝里和罗本在2018-19赛季结束后离开之后，科瓦奇已经在转会市场上寻找了至少一名新的边锋。

巴伐利亚豪门希望签下曼城的勒罗伊·萨内的希望在上周破灭了，因为他在前十字韧带受伤后将缺席6到7个月的比赛。

佩里西奇将与格纳布里和科曼竞争，并有可能在拜仁周五对阵柏林赫塔的联赛开幕战中出场。

克罗地亚国脚此前曾在德甲踢球，最初为多特蒙德效力，2012-13赛季中期加盟沃尔夫斯堡。

他为德国顶级联赛出场超过100次，进球27个，其中2013-14赛季在沃尔夫斯堡进球达到两位数。

佩里西奇于2015年与国际米兰签约，在梅阿查的四年里，他一直是一名常规的首发球员，在2018-19赛季的意甲联赛中打入8球，在他的整个职业生涯中，他一共为意大利豪门打进40球。