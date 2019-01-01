佩里西奇：拜仁的召唤你根本没法拒绝

拜仁在经历了一个夏天的漫长等待之后，终于迎来了这位国米边翼的租借转会。

本周二，克罗地亚国脚佩里西奇租借转会登陆安联球场，他的租借期限将为一年，合同中包含买断条款。

在两位功勋边锋里贝里和罗本上赛季末离队之后，拜仁一直在寻求新援来填补两翼的空缺。原本德甲巨人被传已经无限接近签下曼城球员萨内，但23岁的德国国脚在与利物浦的社区盾杯比赛中重伤。

佩里西奇的引进完成得非常迅速，但并非所有拜仁球迷对于这桩转会都感到满意。

克罗地亚人承认自己并非球队的第一选择，但此前曾效力过多特和狼堡的佩里西奇表示，决定重返德甲的决定并不难做。

本周五，拜仁将与柏林赫塔交手，以此拉开新赛季德甲的序幕。在赛前新闻发布会上，俄罗斯世界杯亚军说道：“一切都发生得非常快。每个人都知道萨内身上发生了什么。我希望他能尽快痊愈。”

“但当他们召唤我的时候，我只花了几小时就和我的家人一起做出了决定。一家像拜仁这样的俱乐部需要你，你根本拒绝不了。”

“这就是我坐在这里的原因。我希望在这里的每一天，每一场比赛，我都能做到最好，我希望接下来会是成功的一年。”

当然，30岁的佩里西奇能够为拜仁的进攻带来经验，但他仍需要与科曼，格纳布里以及小将戴维斯竞争位置。

他继续说道：“我来到这里，成为球队的一份子，与球队并肩作战。我们有很多比赛，到了这个水平，你没法踢上全部比赛。”

“我们需要所有人，如果你想要登顶，至少要有17或者18名球员。你知道在赛季中间可能会有伤病，所以我们需要每一个人。”