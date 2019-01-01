佩蒂特批评内马尔：对俱乐部和球迷毫无尊重

前法国国脚批评了前锋对法甲冠军球队的态度。

前巴塞罗那中场伊曼纽尔·佩蒂特指责内马尔不尊重巴黎圣日耳曼和他们的球迷。

巴西人今年早些时候试图强行离开巴黎，佩蒂特认为他在法甲冠军效力期间非常自私。

这位前法国国脚认为内马尔并没有拥有这种傲慢的比赛态度的资格。

“当我和齐达内一起踢球的时候，我知道他能够凭借一己之力决定比赛，所以我们接受了他在防守上的小缺失。”佩蒂告诉RMC体育。

“我们接受了这一点，并做好了我们的工作，因为我们知道他可以凭借天才的闪光赢得比赛。”

前阿森纳、切尔西和摩纳哥的中场球员补充道:“对内马尔来说，情况根本不是这样。这家伙为自己打球，而且只为他自己。”

“你和巴黎圣日耳曼球员一起在更衣室里，并且一起生活了好几个月，如果你设身处地想一下，你却那样对待这个俱乐部和他们的支持者；他没有显示出一丝的尊重。”

今年夏天，内马尔重回球场后引起了激烈的争论，因为他曾试图转会皇马或前巴萨，但最终都以失败告终。

这位巴西人在回到赛场后受到了巴黎圣日尔曼球迷的敌意对待，他在最后一分钟打进了一球，帮助球队1-0战胜了斯特拉斯堡。

当托马斯·图赫尔尔在新赛季第一次把这位27岁的球员列入首发阵容时，等待着他的是球迷的横幅和嘲笑，但内马尔的精彩进球很快改变了场上的气氛。

本赛季他已经打进了4个联赛进球，帮助巴黎圣日耳曼在14场比赛后排名榜首，领先第二名马赛5分。

内马尔一直在为周日在路易二世球场与摩纳哥的比赛而努力，主教练图赫尔希望他的明星前锋能够为比赛做好准备。

德国人在周二的欧洲冠军联赛的平局中安排内马尔回到了欧洲赛场，在伯纳乌2-2的比赛中作为替补在中场上场。