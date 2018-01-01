佩蒂特：“幽灵”厄齐尔世界最佳状态一去不复返

前枪手说他是这名组织核心的球迷，但同时也抨击了过去的两个赛季里他的表现。

据前阿森纳双冠王佩蒂特说，厄齐尔已经变成了“幽灵”一样，失去了成为世界上最好的球员之一的渴望。

自10月的比赛中首发以来，厄齐尔再次在节礼日的英超联赛中首发，但阿森纳与布莱顿1:1战平。

德国人在最近几周前往曼联、南安普顿和伯恩茅斯的比赛中都被排除在埃梅里的阵容之外，主教练表示，这名球员的精神状态不佳，不适合考虑入选。

甚至有传言称厄齐尔的缺席表明他将很快被允许离开酋长球场。

佩蒂特在阿森纳的第一个赛季就赢得了英超和足总杯的冠军，他相信这位前德国国脚已经没有足够的精神力量再次成为是世界上最好的中场球员。

“那个世界上最好的球员之一，取得如此之多的助攻和进球的厄齐尔在哪里?”佩蒂特说，“我想他已经在球场上失去了他的欲望，再也没有了。”

“厄齐尔在对布莱顿的比赛中场休息时被换下。我是他的超级粉丝，但是他已经当了两年的幽灵了。”

在1998年法国击败巴西夺得冠军的世界杯决赛中斩获进球的世界杯冠军球员也批评了阿森纳目前的防守弱点。

佩蒂特也曾是枪手的核心，在1998-99赛季，枪手只丢了17个英超进球，比埃梅里的球队在本赛季过半这个一阶段的丢球还少了8个。

“在防守方面，他们很弱，很一般。”他补充道，“他们会犯个人和集体的错误。有时候你不得不笑。他们的伤病不是借口，大多数球员都是国家队成员。”

“他们的品质在布赖顿的比赛中全部消失了，他们最薄弱的环节——防守——也变得显而易见。”

“我不知道这些球员到底怎么了。在长期的不败战绩中，你以为阿森纳已经重回正轨。”

“他们需要在周六的比赛中提高精神状态。与前几年相比，我看到了一些进步，但是你不能在对阵利物浦的比赛中仅仅表现半个小时。你需要完全打开电源整整90分钟，尤其是在客场比赛的时候。”

“如果阿森纳去安菲尔德的时候还以为他们能保持现在的状态，那就结束了——他们将会在对阵他们的比赛中以三四粒失球离开球场。”