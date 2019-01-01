佩蒂特：埃梅里应该停止轮换 确定固定首发阵容

埃马纽埃尔•佩蒂特能够理解一名西班牙教练为何一直在调整阵容，但他认为，只有稳定下来，才能取得进展。

佩蒂特敦促埃默里停止对阿森纳的鼓捣，尽快找到一个稳定的首发阵容。

本赛季，这位2018年夏天在酋长球场上任的教练进行了更多的尝试。

今年夏天，随着新面孔的加入了，有人认为埃梅里不知道他的最佳选择是什么。

阿森纳的偶像佩蒂特在英格兰期间帮助俱乐部取得了英超联赛的成功，他能够理解为什么为了追求胜利模式而做出的改变。

然而，法国人呼吁球队需要保持稳定以使枪手摆脱他们自己的起伏表现。

佩蒂特说：“埃梅里想要创造的是一个团队。一个集体。不只是前11个，而是整个团队。这就是为什么他经常轮换他的阵容，包括年轻球员。”

“我喜欢这个想法，但是对于球员来说在这样的体系中踢球是很困难的。他变化太频繁了，但是你需要经常上场才能适应这样的变化。他对球员的要求是巨大的。”

“但如果他们表现出他们最近表现出的性格，他们就有潜力做点什么。信念会带来结果，但结果来自于你在球场上的表现。这并不容易。

“你不可能在第一周做这件事，然后睡上两个星期。”

阿森纳将有机会在周一客场挑战曼联的比赛中重新获得动力。

在埃梅里统治时期，枪手的客场表现仍然令人担忧，但是在索尔斯克亚的统治下，红魔已经远远没有那么专横了，他们在老特拉福德很脆弱。

世界杯冠军得主佩蒂特补充道：“阿森纳在对阵沃特福德的比赛中失分后反应良好。”

“在一场对阿斯顿维拉的艰难比赛中，他们在场上减少到10人，需要从积分榜上追回来，他们展现了自己的个性。”

“这里有一些非常积极的东西，尤其是年轻球员。这种动力似乎是好的。但你不可能百分百确定，因为你永远不知道：他们很容易在周一对阵曼联的比赛中失利。

“你不知道这场比赛会给你带来什么。”

“阿森纳被利物浦击败了，虽然曼联还没有达到那个水平。也就是说，你会认为阿森纳有一个很好的机会在老特拉福德赢球。”

“他们需要一场客场的胜利，因为他们在客场很容易丢分。这场比赛对他们来说非常重要，现在是和曼联比赛的好时机。”