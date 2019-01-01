佩蒂特喊话埃梅里：别再后场出球了 真让人生气

枪手在客场被谢菲尔德联队击败后遭受了更多客场失利的痛苦，而他们的前中场表示已经受够了。

佩蒂特对阿森纳在埃梅里手下的表现感到失望，他很同情那些对西班牙人失去耐心的枪手的支持者们。

枪手在周一晚上被谢菲尔德联队以1-0击败，延长了他们可怜的客场战绩。

事实上，北伦敦人本赛季在客场只赢了一场联赛——首周末1-0战胜纽卡斯尔联——佩蒂特批评他的前东家缺乏个性。

“我能理解为什么很多阿森纳球迷对埃梅里失去了耐心。作为一名主教练，他在客场的表现很糟糕——不仅仅是在阿森纳，在西班牙的时候也是如此。”

“阿森纳没有表现出任何的个性，这让我很不爽，因为在客场的时候已经有很多次了。”

“他在对阵谢菲尔德联队时选择的首发阵容很奇怪。在国际比赛日之后，当你不得不面对没有那么多球员参加国际比赛的球队时，这是很困难的。”

“但是你知道当你来到布拉莫尔巷会发生什么——你知道谢菲尔德联队的实力。他们战斗，尤其是在主场观众面前，他们把球打进禁区，在定位球上施加压力。他们在对阵利物浦和切尔西时就是这么做的。”

“但更重要的是，他们在球场上没有表现出任何技术实力。他们送出那么多简单的球，却没有灵感、想象力或创造力。它们看起来很笨重。这不是阿森纳，你需要拿球，展示你的实力。”

“但我已经很多年没见过这种情况了。自从温格离开后，一切都没有改变。”

佩蒂特也质疑了埃梅里对后卫和守门员选择上的坚持，认为枪手的后卫线不具备适应那种足球风格的技术属性。

“埃梅里想从后场发动进攻。就像对阵沃特福德的比赛，他们在2-0领先的时候犯了一个愚蠢的错误，因为他们试图听从埃梅里的指示。”他补充说。

“一些阿森纳的后卫没有足够的技术来做到这一点。即使他们做了，他们也不够个性去那样。像曼城这样的球队可以做到这一点，因为他们的球员并不害怕。但是大多数阿森纳球员，当他们感到有人在他们背后时，哇，这是个问题。”