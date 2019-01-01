佩莱格里尼：阿瑙托维奇没问题 替换只为了保护

这名前锋在西汉姆战胜伯明翰的比赛中早早被换下后显得很生气，但主教练说这与他的伤病有关。

佩莱格里尼淡化了与阿诺托维奇在场边的分歧。后者在西汉姆2:0战胜伯明翰的比赛中被换下。

阿诺托维奇在伦敦体育场的第二分钟的首开纪录，但18分钟后受伤下场——尽管他在离开球场时似乎不同意将他换下的这个决定。

佩莱格里尼对阿诺托维奇抱怨换人的说法不以为然，他坚持认为阿诺托维奇可以继续踢球，但不能冒险。

佩莱格里尼说：“马尔科感到背部疼痛，一开始他想要缓过来，但最终还是无法继续。”

“冒险是不值得的，因为他刚刚从伤病中恢复过来，他在72小时前打了90分钟，在另一场比赛中打了65分钟，所以对他来说最好不要继续比赛。”

“其他没有任何问题，他还打进了一球。”

阿诺托维奇的替代者，安迪·卡罗尔，在比赛的最后时刻打进了西汉姆联的第二个进球，佩莱格里尼很高兴这位前利物浦球员在经历了368天的拉伤后恢复到了进球状态。

“安迪曾经拥有过辉煌的职业生涯，他是一个球员，当他踢球的时候，总是有一些事情发生在他身上。”他说。

“他在经历了长时间的伤病后正在恢复，我希望他能在下半赛季为我们的球队做出很大的贡献。”

佩莱格里尼还在周六的比赛中派上了在之前试训中表现良好的自由球员纳斯里，后者在俱乐部的处子秀取得了成功，在32分钟的上场时间里的表现令人印象深刻。

“纳斯里是另一件积极的事情。”佩莱格里尼补充道，“他是一名每分钟的表现都会提高的球员，因为他是一名顶级球员。”

西汉姆联将在下周六的伦敦体育场迎战阿森纳。