佩德里：巴塞罗那不假思索拿下的“新伊涅斯塔”

当巴塞罗那和他签约时，这名16岁的球员只参加过三场成年队比赛，而交易价值可能高达1500万欧元。

对于像佩德里这样有天赋的16岁少年来说，生活的转变往往很快。

在2019年8月18日之前，这名中场球员从未出现在成年足球比赛中。

在15天内，他为拉斯帕尔马斯踢了三场比赛，成为了一名身价500万欧元（合430万英镑/ 550万美元）的球员，并将在本赛季结束后加盟巴塞罗那。

考虑到安苏·法蒂本赛季早些时候在诺坎普的突破，令人兴奋的是，巴萨正在打造新一代的天才球员，以与瓜迪奥拉时代的球员相媲美。

佩德里2002年11月出生于特内里费，他的足球教育始于CF拉古纳青年，之后在2018年被拉斯帕尔马斯选中。

一年过去了，他从青年队晋升到成年队备战季前赛，主教练佩佩·梅尔迫不及待地想看看这位身高5英尺8英寸(1.73米)的少年能给球队带来什么。

“我一直不太在乎年龄。我更看重球员的态度和表现。去年，当我和我的员工来到拉斯帕尔马斯时，我们看到了年轻球员的比赛，我们认为，如果（佩德里）能在职业赛场展现相同的能力，他可能会是划时代的。”

在对阵西甲球队格拉纳达和皇家贝蒂斯的友谊赛中，佩德里给人留下了深刻的印象，他在西乙揭幕战对阵韦斯卡的比赛中获得了首发位置。

一周后，他再次入选梅尔的十一人首发名单，在对阵马拉加的比赛中，他助攻鲁本·卡斯特罗率先破门。

在人们对他的兴趣日益浓厚的情况下，巴塞罗那迅速采取行动争取到了佩德里的签字，并于9月2日宣布他的两年合同将于2020年7月开始。

皇家马德里也曾考虑过采取行动，但他们犹豫了，这让巴塞罗那先一步达成一项协议，向拉斯帕尔马斯总共承诺了1500万欧元(合1280万英镑/ 1660万美元)的转会费，前提是在他们希望佩德里在诺坎普的漫长职业生涯期间满足某些条款。

梅尔认为：”巴塞罗那做出了很好的投资。”

在过去的一个月里，U17世界杯让这位56岁的教练无法使用这位早熟的年轻天才，拉斯帕尔马斯在佩德里缺席的五场比赛中只得到一分。

考虑到他们之前的四连胜，很明显这名少年已经变得很有影响力了，即使他不是最近几周唯一一个无法参赛的关键球员。

在10场首发中，佩德里有3个进球和3次助攻。他主要被安排在左路活动，尽管少数时间他也被梅尔安排在中路的前腰位置。

不过，不管位置如何，佩德里都很出色。

梅尔说：“当他必须进入内线并在外线留下空间时，或者当他意识到你在球场的某些区域拥有人数优势时，他能很好地把握空间。”

“他对球做的每一件事，他都知道如何安排位置，以及如何用他化繁为简的能力让队友们更轻松。”

“他能看到对手的空当和传球的路线，而且他不需要太多的触球就能踢出好球。”

“尽管他年纪还小，参加的职业足球比赛也不多，但他总是能抬头看到他拥有的所有选择，而且他总是选择最好的一个。”

“佩德里可以踢这两个位置中的任何一个，尽管你必须考虑到他感觉更舒服的左路——有点像安德雷斯·伊涅斯塔。”梅尔补充说：“事实上，佩德里跟伊涅斯塔很像。

“他将完全适应巴塞罗那。他可以成长更多，因为他让周围的人变得更好。当有高质量的球员在身边时，他也会更加突出。”

如果佩德里能取得伊涅斯塔在巴塞罗那一半的成功，那么他就会在巴塞罗那坊间留名青史。

目前，他可能匿藏于西乙，但很快他就会成为西班牙乃至全球家喻户晓的人物。