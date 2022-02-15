佩德罗-贡萨尔维斯：葡萄牙体育的新布鲁诺-费尔南德斯

一家俱乐部在卖掉他们最好的球员后立即赢得一个非常难以赢得的冠军，这是很不寻常的，但这就是葡萄牙体育上赛季取得的成就。

在没有布鲁诺-费尔南德斯（他在2020年1月加入曼联）的第一个完整赛季中，球队轰轰烈烈地获得了联赛冠军，这是他们自2002年以来首次夺冠。

优秀的年轻教练鲁本-阿莫林理所当然地获得了所有赞誉，而他最了不起的功绩之一就是找到了布鲁诺的替代者，事实证明，这位替代者的表现比布鲁诺更加出色。

费尔南德斯在2018-19赛季表现出色，打进了20个联赛进球，但佩德罗-贡萨尔维斯在2020-21赛季打进23球，超过了布鲁诺。

这样一来，贡萨尔维斯就成为了自1996年多明戈斯以来的首位葡萄牙顶级射手。对于一个至少在纸面上是中场的球员来说，这并不坏，就像费尔南德斯一样。

贡萨尔维斯的绰号是Pote，在2020年夏天签约葡萄牙体育之前，他只是一个默默无闻的球员。

他在刚刚升级的法马利卡奥完成了一个不错的赛季，作为一名中场球员，他打进了5个球，并送出了5个助攻。

然而，葡体为他支付650万欧元实际上被认为是一场巨大的赌博，但阿莫林对他有一个明确的计划。

虽然贡萨尔维斯试图模仿他的榜样若奥-穆蒂尼奥和鲁本-内维斯，但阿莫林认为他应该被放在位置更靠前的地方——而这被证明是一个绝妙的想法。

他从后插上并在禁区内找到空间的能力是惊人的，他可以作为一个纯粹的前锋完成比赛。

贡萨尔维斯天生是右脚球员，但他也有能力用左脚进行射门，他的出色状态一直延续到本赛季。

迄今为止，贡萨尔维斯已在联赛中打进6球，并在对贝西克塔斯和多特蒙德的欧冠比赛中两度入网，葡体最终获得了进入16强的资格。

那些看过贡萨尔维斯童年时期比赛的人对他的发展并不感到惊讶，因为他在小时候就是一个经常进球的人。

10岁为维达戈队效力时，他在一个赛季中打进72球，其中包括对他自己的小兄弟安德烈进球不少于7次，后者恰好是一名门将。

他喜欢吃，有点胖——因此有了Pote这个绰号——但他更爱足球。事实上，他就是在球场边上长大的，因为他家的房子就在维达戈体育场旁边。

他的母亲在俱乐部工作，负责球衣和设备，小佩德罗总是带着球跑，除非他的继父——像他的生父一样是个消防员，在波特几个月大时就去世了——把他带到附近的消防站。

从那个小房子到明星的旅程是漫长而独特的。11岁时，贡萨尔维斯被推荐到布拉加青训学院，为了实现他的梦想，他不得不离开家。

阿戈斯蒂纽-奥利维拉，这位担任青年系统总协调人的老教练，将这个孩子纳入自己的麾下，帮助他在六年中不断进步。

奥利维拉在接受Diario de Noticias采访时回忆说："我告诉他光有天赋是不够的，他必须在比赛的每个方面都有所提高。”

"他很有实力，什么都做得很好，但重要的是要更多地参与到比赛中。"

布拉加主要将贡萨尔维斯看作一名中场球员，但其他教练对他的评价并不高，当奥利维拉在2015年离开俱乐部时，贡萨尔维斯是没有得到一份合同。

时年17岁的贡萨尔维斯必须找到一条新的道路，努诺-埃斯皮里托-桑托在瓦伦西亚为他提供了一个黄金机会，在那里他与卡洛斯-索莱尔和费兰-托雷斯等人一起训练。

当努诺在波尔图取得成功后加入狼队时，他依然记得这个年轻人，并为他提供了一份无法拒绝的丰厚合同。

因此，贡萨尔维斯在还没有完成职业首秀时，就前往自己生涯的第三个国家。

狼队的球迷记得他吗？在这支英格兰最葡萄牙的俱乐部里，年轻的葡萄牙人才的数量是巨大的，贡萨尔维斯当时和布巴卡尔-汉内一起加盟，汉内是一名边锋，他才是被认为是主要引援的那一个。

但汉内失败了，现在他在吉尔维森特的替补席上蹉跎时光，而贡萨尔维斯则在狼队的U23梯队中给人留下了深刻的印象。

他曾经经常和一线队一起训练，他对内维斯和穆蒂尼奥的钦佩是可以理解的，因为那是他当时所踢的位置。

尽管在预备队踢后腰，但他仍在35场比赛中打进了8球，特别是在与西布朗的德比战中，他的表现尤为突出。

努诺在狼队的助手鲁伊-佩德罗-席尔瓦告诉《O Jogo》："贡萨尔维斯脱颖而出，他在控球方面非常出色，总是能够找到空间，不会传错位置，也有能力完成任务。”

"不过在一线队，他是战术方案的受害者。"

他甚至被任命为队长，本应获得进入一线队的机会。

然而，他对一线队的贡献仅限于在2018年8月的联赛杯上替补出场一次，一年后，很明显，为了避免完全停滞不前，贡萨尔维斯必须离开。

这些天，俱乐部可能会后悔让他离开，但很可能是转会到法马利卡奥拯救了他的职业生涯。

在若奥-佩德罗-索萨的指导下，贡萨尔维斯的自信心不断增强，他毫不费力地成为球队的主要球员，帮助他们在2019-20赛季的前几个月领跑积分榜。

"我通常把他描述为一个街头球员，因为他不在乎和谁比赛。他不觉得有大场面的压力，"前法马利卡奥队友法比奥-马丁斯告诉BBC。

阿莫林喜欢这种与费尔南德斯相当相似的品质，并决定将这位新星带到葡萄牙体育。

"他正在揭示一种我不知道的进入对方后场和进攻的能力，所以我必须为此祝贺阿莫林，"当这位中场兼前锋在上个赛季突然登上射手榜头名时，若奥-佩德罗-索萨说道。

"拥有像贡萨尔维斯这样多才多艺的球员是任何教练的梦想。"

我们不可能高估他对葡萄牙体育夺冠的贡献，葡萄牙国家队主帅费尔南多-桑托斯正式将这名小将列入2020年欧洲杯阵容，尽管在赛事期间，他没有给贡萨尔维斯一分钟的比赛时间。

奇怪的是，此后贡萨尔维斯并没有被征召参加世界杯预选赛，但他最近的表现肯定会在3月的关键附加赛前改变桑托斯的想法。

本赛季在葡超的6个进球和5次助攻是一个不错的成绩单，而在欧洲冠军联赛中的4个进球和1次助攻则更加出色。

贡萨尔维斯倾向于在高风险比赛中表现出色，当他因轻伤错过周五在波尔图的焦点战时，葡萄牙体育感到非常失望。

不过，他应该能赶上周三对阵曼城的比赛，布鲁诺-费尔南德斯以及克里斯蒂亚诺-罗纳尔多都会希望他们的老东家能够获胜。

贡萨尔维斯的贡献将是很重要的，瓜迪奥拉必须找到一个方法来阻止这个能够找到空间并精确射门的人。