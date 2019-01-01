佩德罗：范戴克跟拉莫斯都很优秀

这位前锋已经准备好面对一名后卫，他相信利物浦的明星后卫是世界最佳之一。

切尔西前锋佩德罗在与利物浦的欧洲超级杯比赛前，将范戴克与西班牙队友拉莫斯进行了比较。

兰帕德的球队上赛季在毛里齐奥·萨里治下获得的欧罗巴联赛冠军，将于周三在伊斯坦布尔迎战欧冠冠军利物浦。

范戴克在红军第六次夺得欧洲冠军的过程中发挥了关键作用。这位中后卫因在英超联赛中的出色表现被PFA评为年度球员，佩德罗认为荷兰球星和皇家马德里队长拉莫斯有相似之处。

他说:“他们是非常优秀的中卫，很可能在这个时候是顶尖的。塞尔吉奥·拉莫斯非常棒。我很了解他：优秀的后卫，优秀的有球能力。范戴克也一样:那么强壮，在空中很好，能进球。两个强大的球员。他现在心情很好。上个赛季在利物浦，他有一个出色的赛季并赢得了欧冠冠军和英超最佳球员。他处在一个很好的时刻，他是一个很好的后卫。”

佩德罗希望战胜范戴克和利物浦，获得一场胜利，如果获胜，这将是他第四次获得欧洲超级杯冠军，他在巴塞罗那效力期间曾三次捧起该奖杯。

这位32岁的球员认为在赛季初拿到冠军只会对切尔西的信心有好处，尤其是考虑到他们在周日0 - 4输给曼联。

他说:“这是另一个奖杯，当你开始新赛季赢得奖杯时，这是件好事，这对信心和未来都有好处。利物浦是一支强大的球队，拥有出色的球员，一支坚实的球队，在场上表现出色。我们需要很好地阅读比赛，时刻保持紧凑，当我们创造机会时，如果我们想赢，我们需要进球。这是我第四次参加超级杯决赛。我很幸运能赢得前三场比赛。我对(2015年的)最近一场决赛有着美好的回忆。重要的是心态:保持坚强，保持紧凑。”