佩德罗·德拉维加：曼城引援名单上的阿根廷“佐罗”

这位18岁的新星在自己的职业生涯初期迎来了一个良好的开端，在这个一月转会期，他被传闻将转会至阿提哈德球场。

属于梅西的时代已经开始走向尾声，阿根廷需要一位新的英雄来延续他们在足球世界的荣光。

其中一位候选人就是拉努斯边锋佩德罗-德拉维加。虽然只有18岁，但这位名字平平无奇的男孩已经进入了欧洲顶级俱乐部的视野。曼城在这个一月冬窗与他联系在了一起，有消息称英超卫冕冠军为这桩交易的报出的价格为1200万欧元。

出生在布宜诺斯艾利斯南部的德拉维加，在2012年前往首都追寻梦想之前，首先加盟的是家乡球队Ferrocaril Sud。

其他球队

11岁时，他曾到博卡青年和河床试训，但这两家阿根廷豪门都没有给向德拉维加提供青训合同。于是拉努斯成为了这位希望之星的落脚地。这家俱乐部一样是在阿根廷顶级联赛征战，但与他们的邻居相比，拉努斯既没有辉煌的历史，也没有深厚的球迷基础。

但就是在这里，德拉维加开始崭露头角。2017年，他成为了阿根廷足协年度最佳青年球员。

外号“佐罗”的德拉维加一直很愿意向成年队锋线双星何塞-桑德和劳塔罗阿科斯塔学习，而他或许没有想到，与二人并肩作战的机会即将来到他的面前。

2018年，路易斯-苏维尔迪亚成为了拉努斯新帅。他注意到了梯队中这位极具潜力的小将，于是这位前阿斯维拉主帅决定将17岁的德拉维加招进一线队。

进入一线队两天后，他就在对阵阿韦亚内达竞技的比赛中首发登场，完成了自己的顶级联赛首秀。不过德拉维加与他的队友们略有不同，处在这个年纪，他还需要回学校上课。

“在拉努斯，人们通常会把孩子送进附近的学校。但我父亲不喜欢这样。他为我选了一所教育质量比较好的公立学校，离我家有六个街区。”

第二次为拉努斯首发，德拉维加就对上了河床。但比赛第72分钟，德拉维加就被替换下场。而拉努斯也在主场惨遭对手5-1血洗。这也让年轻的德拉维加感到非常沮丧。

即便如此，苏维尔迪亚在之后的三场比赛中仍然选择了德拉维加。

当年1月，他获得了阿根廷U20国家队的征召，并在5月的U20世界杯上代表潘帕斯雄鹰出战。

升入成年队的第二个赛季，德拉维加主要被作为替补边锋使用。不过在11月对阵飓风竞技的比赛中，他在第87分钟打入致胜进球，这也是他成年队的处子进球。一个月之后战平萨兰迪阿森纳的比赛，他还上演了帽子戏法。

除了在成年队担任的左边锋，德拉维加在梯队时，更多时候则是在右后卫的位置上活动。

考虑到他精妙的最后一脚传球，有时候他也被拿来和迪马利亚相比较，虽然他是大巴黎球星的右脚版本。

去年夏天，国米和热那亚都相中了德拉维加，并且热那亚已经非常接近完成签约。加上这个冬窗来自曼城以及葡萄牙体育的兴趣，也许2020年的德拉维加也即将走上前辈梅西横扫欧陆的征途。