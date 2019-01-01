佩剑保卫战已白热化 国米表示“尚未有合适报价”

据悉，佩里西奇希望离开国米，但俱乐部方面仍在等待合适的报价。

国米的佩里西奇保卫战已经进入了白热化阶段。俱乐部发声表示，他们从未接到过来自阿森纳的任何“切实报价”。

这位克罗地亚球星被传将在转会窗期间加盟枪手，更有传言指出，他在周六向俱乐部递交了转会申请。而在周日0-1不敌都灵的比赛中，佩里西奇也并未出现在阵中。

国米体育总监奥西利奥爆料称，国米尚未接到任何感到满意的报价，传言阿森纳提出了附带4000万买断条款的租借合同，但被对方拒绝。据悉，国米愿意放佩里西奇离开，但只中意永久转会的方式。

“佩里西奇希望转会到其他国家，但暂时还没有合适的报价，”奥西利奥说道。“如果他选择继续留下来，我期望他能像往常一样保持专业。我们希望能帮助他恢复状态，这一点问题不大。我觉得这花不了多长时间。”

“我可以说，国米在转会窗不会再有动作了。在弗尔萨利科遭遇伤病时，我们立即从南安普顿购买了索亚雷斯，很好地进行了弥合。”

“国米在过去几年当中历经坎坷，老板都换了三个，但现在的拥有者实力非常，雄心勃勃，相信只要我们足够耐心，假以时日必定能达成辉煌的成就。”

在冬歇期后，国米就进入了进球荒时期。目前他们排名意甲第三，距离榜首的尤文图斯还有19分的差距。不过，他们还有在意大利杯中夺冠的希望。本周日，他们将在这项赛事中主场迎战拉齐奥。