佩利斯特里：回到曼联很开心 希望能努力在一线队立足

这位乌拉圭边锋在曼联击败德比郡的热身赛中表现出色，他表示自己会努力在红魔立足。

在打入曼联一线队处子球之后，法昆多-佩利斯特里表示他决心要推进自己的红魔生涯。

在上周末曼联对阵德比郡的季前热身赛中，佩利斯特里首次为曼联一线队登场，并打入1球，帮助红魔2-1击败对手。

这位19岁的边锋在去年10月从佩纳罗尔转会加盟曼联，随后他就被外租到阿拉维斯，现在他已经回到红魔，并希望能对球队造成影响。

被问到自己是否被曼联队内的激烈竞争吓到时，佩利斯特里告诉曼联电视台：“这里有很多年轻球员，所有人都想要提高，训练很艰苦，我对此很满意，因为年轻球员们都在努力尝试进入一线队。”

“上赛季我被外租到了阿拉维斯，我感觉很好。现在我来到了曼联，尝试做到最好，我总是希望拼尽全力。”

谈及自己的进球，这位乌拉圭小将说道：“当时我在中路跑出了空档，并向肖雷蒂雷要球，他很好地捕捉到了我的位置，我控制住皮球后看到对方门将出击，我尝试过掉他，然后就进球了。”

曼联主帅索尔斯克亚也表扬了佩利斯特里，他说道：“这是一个非常精彩的进球，他的第一脚触球帮助他创造了这个机会，佩利斯特里很擅长盘带，所以过掉门将不是什么问题。他替补登场后表现得很有活力，我认为他证明了自己的实力，因为他是一个会令对手很头疼的球员，在一对一的情况下，他可以过掉对手，所以我对他很满意。”

不过，索尔斯克亚也透露球队已经准备好再次将佩利斯特里外租，他说道：“我认为外租对他来说很合适，有很多球队对他感兴趣，为了球员的最大利益，我们将寻求把他外租。”