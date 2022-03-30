佩佩：本赛季结束后我会考虑自己在阿森纳的未来

尼古拉斯-佩佩暗示了夏季转会的可能性，这位阿森纳边锋承认他对自己目前在阿尔特塔手下扮演的角色感到沮丧。

2019年8月，当佩佩以创阿森纳俱乐部纪录的7200万英镑价格从里尔来到酋长球场时，人们对他抱有很大期望，当时枪手在众多顶级俱乐部的竞争中脱颖而出，签下这位被认为是未来天才的球员。

然而，这位科特迪瓦国脚并没有踢出自己的身价，在2021-22赛季，他只为阿森纳首发了5场英超联赛。

由于出场机会寥寥，佩佩已经被传将离开阿森纳，而最近在接受采访时，他明确表示自己对转会持开放态度。

佩佩说道：“我专注于球队本赛季的表现，专注于达成俱乐部的目标，那就是进入欧冠联赛，在那之后，我们会看看将发生什么。”

佩佩承认自己在阿森纳经历了一段艰难的时期，这其中包括缺少稳定的出场时间，以及无法讲流利的英语。

佩佩补充道：“能为科特迪瓦踢球是一种荣幸，最重要的是享受足球，在我得到上场机会时，我就能享受足球。”

“在国家队我能做到这一点，在俱乐部机会少一些，无法上场令人沮丧，每一个球员都希望能上场，但我必须尊重教练的决定。”

“当球队不断赢球时，教练很难变阵。阿尔特塔向我解释过，我知道自己必须在训练中努力工作，来得到更多出场时间。”

“教练知道我的想法，也知道我有多努力。这也与沟通有关，有时候在有语言壁垒的情况下很难沟通，这个赛季对我来说很艰难。”

阿尔特塔在今年2月份时就谈过佩佩的未来，他当时表示希望这位科特迪瓦国脚能继续留在阿森纳。

他说道：“我希望佩佩留下，但我能理解球员踢不上球的沮丧，佩佩很沮丧，因为他想要更多出场时间。”

“但希望未来他可以得到更多出场时间，并为球队做贡献，因为他是有能力做到的。”