佩佩已入 蒂尔尼下一个？关窗之前 埃梅里在期待

随着里尔边锋的到来将在未来几天公布，枪手主教练透露他仍然对进一步的引援充满希望。

埃梅里表示，一旦佩佩的交易完成，阿森纳仍然希望签下另一名球员，这再次引发了凯尔特人左后卫蒂尔尼转会的传言。

俱乐部创纪录的7200万英镑(8700万美元)的转会加盟者将在未来几天内宣布，同时网上泄露的视频显示他正穿着阿森纳球衣摆姿势拍照。

正如够力足球所透露的，北伦敦人仍然希望在转会窗口关闭之前得到22岁的蒂尔尼，而埃梅里也已经承认他正在尝试引进更多的新面孔。

“我们谈论了很多球员。”他说。

“我们想选择真正能帮助我们的球员，给我们带来伟大的表现，提高我们的阵容。”

“我们正在研究签下球员的可能性。我们签下了塞巴洛斯，我们有可能签下佩佩。我们正在寻找提高的可能性，但前提是我们能在阵容中迈出更多的步伐。”

“我们的目标是签下另一名球员，如果他真的能提高我们的话。如果可以的话，我们的目标是继续签下另一名球员。”

阿森纳在整个夏季转会窗口都在关注蒂尔尼，而这位苏格兰国脚被广泛认为是世界上最好的年轻后卫之一。

他不可避免地被拿来和他的同胞罗伯逊作比较，枪手的球迷们无疑希望他和他的新队友赫克特·贝雷林能像苏格兰人和安菲尔德的亚历山德-阿诺德一样发挥作用。

在酋长球场，这将是一个激动人心的时刻，佩佩、拉卡扎特和奥巴梅扬都有可能成为锋线上的三名前锋，而皇家马德里租借的塞巴洛斯将为球队的进攻增添更多的方式方法。

不过，人们仍在猜测后防组合科斯切尔尼和穆斯塔菲的未来，曾有人预计他们将在8月8日转会窗口关闭前会离开球队。

俱乐部队长科斯切尔尼已经公开表达了他想离开的愿望，而德国国脚穆斯塔菲则与转会摩纳哥联系在一起。

与此同时，波兰U21国家队的克里斯蒂安·比利克(Krystian Bielik)即将以1000万英镑(合1200万美元)的价格转战德比郡。