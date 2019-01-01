你追我赶 梅西：C罗拿到第五个金球奖时我很受伤

尤文图斯前锋选择放弃2019年的颁奖典礼，这位巴塞罗那球星又重新获得了金球奖。

莱昂内尔·梅西承认，当克里斯蒂亚诺·罗纳尔多追平他五次获得金球奖的纪录时，他“很伤心”。这位巴塞罗那的超级巨星声称，他理解对手选择不出席2019年金球奖颁奖典礼的沮丧心情。

久负盛名的金球奖又回到了阿根廷人手中，这位足坛传奇球员击败了利物浦后卫维吉尔·范戴克，获得了他职业生涯的第六次金球奖。

梅西在12个月前的投票中跌至第五位，而他上一次被评为世界上最优秀的球员已经过去4年了。

在那段时间里，葡萄牙球星C·罗纳尔多在他的职业生涯中又获得了两次金球奖，他在5年的时间里取得了4座金球，这让他追上了一生之敌。

梅西承认，看到C·罗纳尔多拿到第五座金球让他难受，他可以理解为什么这位周一在米兰领取意甲最佳球员的尤文图斯球星现在会有类似的情绪。

“一方面，我喜欢有五个，而且我是唯一一个。”梅西告诉《法国足球》：“当克里斯蒂亚诺追上了的时候，我承认我有点受伤。我不再是一个人站在顶端了。但这是有道理的，尽管当只有我一个拿到五个的时候，这很好。过去几年我是否感到沮丧？我知道为什么我没有赢。作为一支球队，我们没有实现我们的主要目标，那就是赢得欧洲冠军联赛，这给了你更多的机会赢得金球奖。”

“当克里斯蒂亚诺·罗纳尔多得奖的时候，那是因为他已经取得了优秀的赛季，他赢得了欧冠冠军，这是决定性的。这是他应得的，我无能为力。”

“我觉得不公平吗？由你来告诉我金球奖是颁给最佳球员，还是颁给享受最佳赛季的人。这也取决于个人品味。有些人更喜欢克里斯蒂亚诺，有些人更喜欢我自己或者内马尔或者姆巴佩。人们有权选择他们最喜欢的。”

C·罗纳尔多在2019年的投票中名列第三，这是他自2011年以来首次跌出前两名。

梅西补充道：“我理解C·罗纳尔多的沮丧吗？它是我们按照自己的方式生活、感受和表达的东西。再次强调，集体荣誉是最重要的，即使个人荣誉是有回报的。当金球奖离你而去时，每个人都会有自己的反应。但如果你是顶级运动员，你总是想赢。”

梅西发现自己又回到了世界足球的巅峰，并打算在32岁的时候充分利用这样的机会。

这位南美人补充道：“连续四年赢得金球奖是很特别的，在第一次获奖后10年再次获奖，这让我看到了我职业生涯的长寿。要保持十年的竞争力很难。我很幸运能够做到这一点。”