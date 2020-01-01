你的林皇还想猖狂 林加德必须把握最后机会

这位中场球员发现自己在英超的上场时间不够，但是他将有机会在足总杯上赢回教练的青睐。

回到两年前的俄罗斯世界杯，当世界杯如火如荼时，一个出人意料的人物成为英格兰成功的关键。

杰西·林加德是加雷斯·索斯盖特的球队进军2018年世界杯半决赛的关键人物，他在对阵巴拿马的比赛中打入一粒引人注目的进球，为本届世界杯锦上添花。

但是，如果今年夏天的欧洲杯按计划进行的话，林加德落选大名单也不会让人感到意外。自从元旦之后，林加德就没有在联赛中首发，而且在本赛季他被限制在联赛中首发9次。

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林加德承认球场外的问题影响了他上赛季的状态，而冠状病毒的大流行让他在赛季最后几周有一个新的开始。

“我想以比上个赛季更健康、更敏锐的状态回来，打好每一场比赛。我有点忘记了上个赛季，我们继续前进。虽然这一赛季还没有结束，但我觉得这是又一个新的开始。”

“结束这个赛季，对我来说就像一个迷你赛季，从一开始就回到正轨，然后下个赛季继续。”

林加德在停赛后以良好的状态回归，他在停赛期间在家里努力训练，希望能继续前进，重新回到首发十一人的位置。但是，对这位英格兰人来说，问题是保罗·博格巴也已经从伤病中恢复，一月签下的布鲁诺·费尔南德斯已经是不可能取代的了。

再加上安东尼·马夏尔令人印象深刻的状态和拉什福德的复出，这使得林加德想要回到球队变得更加困难。

尽管有了新的五人换人规则，他并没有被要求在与热刺的首场比赛中热身，而且胃病也意味着他错过了周中对谢菲尔德联的胜利。

本赛季他只踢了35场比赛，大部分都是坐在替补席上，这使得一些俱乐部对他产生了兴趣，但是这位攻击型中场目前唯一的关注点是保持健康，并努力在赛季结束前给人留下深刻印象。

林加德现在的合同还有一年的时间，还有一年的选择权，而索尔斯克亚先前也谈到过林加德职业生涯的起伏，他说俱乐部将不得不“等待并观察”这位青训毕业生的未来。

“杰西一直是一个非常健康的孩子，他工作也很努力。他是个爱运动的男孩。所以现在是时候再给他一次机会了。我们知道他是如何工作的。他已经遇到了挑战。”索尔斯克亚说。

“杰西知道作为一名曼联球员需要什么，他为我们进过重要的球。显然我们记得足总杯决赛。希望杰西能抓住机会，让我们再次看到他最好的一面。我们知道这里有一个顶级球员。”

林加德不需要从他的主教练那里得到激励信息，就知道接下来的几周将是关键。他将会坐在家里观看曼联对谢菲尔德联令人印象深刻的进攻表现，努力适应使对手分裂的五前锋。

索尔斯克亚并没有抹杀全能的林加德，他自己也有决心。他在停赛期间的努力工作使他在俱乐部从StatSport收集的健康数据中名列榜首。

StatSport整理了球员的GPS数据。林加德在高速跑项目中名列前茅，他在该项目以每秒5.5米或更高的速度跑完了13341英里的路程。此外，他还在体能强度表中名列榜首。

该分数考虑了高速跑和加速和减速。虽然他的最高时速被丹尼尔·詹姆斯超越，但他仍以35.78公里/小时的速度成为全队最快的成绩之一。

他已经开始了下一阶段的训练，希望能重返首发阵容，虽然这将是一项艰巨的任务，但这也是他决心要做的。

他穿着曼联球衣最出色的时刻之一是足总杯，随着杯赛本周末的回归，他希望能够重现那些辉煌的日子。索尔斯克亚承诺给他机会，现在他必须抓住机会。