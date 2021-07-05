“你是否为这支国家队感到羞耻？” 恩里克让西班牙的垃圾电视节目成为欧洲杯最大笑话

这一流行得让人感到压抑的节目在本届欧洲杯期间一直在批评路易斯-恩里克和他的球员。

被问到会不会在对阵克罗地亚的欧洲杯比赛中对阵容作出调整时，西班牙主帅路易斯-恩里克讽刺地嘲笑道：“太棒了。”

“或许我会作出调整，”恩里克说道，然后他停顿了一下，并问记者：“然后……？”

记者不情愿地回答：“也或许不会。”恩里克回答道：“说得太对了。”

恩里克并不怎么尊重媒体，在他作为教练的职业生涯中，这一点已经广为人知。从在罗马被问及球队是否有心理问题时嘲笑意大利电视台记者，到他在巴塞罗那执教期间与记者的各种争执，他与媒体的关系一直很紧张。

当你看到备受欢迎的深夜足球访谈节目El Chiringuito的报道和辩论标准时，恩里克为何会感到心烦意乱就不足为奇了。

这个在Mega频道播出的节目是一个喜欢制造噱头的节目，它们甚至引起了海外观众的兴趣和嘲笑。尽管El Chiringuito有时把自己想象成一个严肃的足球辩论节目，但它更接近于球迷电视台——一档谈论足球的真人秀节目——节目中充斥着来自“记者”和专家的夸张反应和言论。

这档节目在争议中蓬勃发展，经常捏造一些无中生有的消息，是典型的“Telebasura”，翻译过来就是垃圾电视，意为你看了之后更糊涂的节目。

该节目的灵感来自“Salvame”，这是一个关注名人私生活的八卦节目。“Chiringuito”这个词的意思是“海滩酒吧”，而节目内容基本就是几个醉醺醺的中年男子互相大声嚷嚷。

该节目的一位前嘉宾告诉够力足球：“（主持人）佩德雷罗尔在节目开始之前曾告诉我：’这档节目很简单，你就想象自己在酒吧里。‘”

然而，因为El Chiringuito的记者被允许进入比赛和新闻发布会，因此它又确实具有那么一点真实性。

皇家马德里主席弗洛伦蒂诺-佩雷斯选择了这档节目作为谈论欧洲超级联赛的平台。在全球背景下，这是一个奇怪的决定，但这也是从弗洛伦蒂诺的角度做出的决定，因为他知道这档节目的主持人佩德雷罗尔他的亲信们不会批评自己。

虽然佩德雷罗尔是加泰罗尼亚人，并自称是巴塞罗那的支持者，但他的言行通常表现得像皇马的喉舌。只要一有机会，这档节目就会攻击巴萨或或任何不忠于皇马的球员——在巴托梅乌担任主席期间，El Chiringuito就有过大量的攻击巴萨的机会。

加雷斯-贝尔经常被这档节目炮轰，原因包括他的伤病、对高尔夫球的热爱、他的肢体语言等等……佩德雷罗尔和他的嘉宾们对这位威尔士国脚嗤之以鼻。

当皇马在欧冠半决赛次回合被切尔西淘汰之后，阿扎尔与老东家的前队友们聊天并大笑，佩德雷罗尔对这一画面做出了戏剧性、病毒性的反应，并打出“又一个贝尔”的大字标题，充分证明了这档节目的卡通化内容，和近乎自我调侃的腔调。

紧张的背景音乐，表情严肃的佩德雷罗尔在镜头前愤怒地左右摆手，配上阿扎尔在赛后大笑的画面，这位主持人开始了自己的独白。

他咆哮道：“阿扎尔的行为非常严重，阿扎尔……阿扎尔……阿扎尔不能在皇马再多呆一秒钟！”

在欧洲杯前和开局阶段，这档节目无情地攻击了恩里克，但现在西班牙进入了半决赛，这档节目成为了笑料。

在看到西班牙没有征召任何皇马球员之后，绰号“疯子”的节目嘉宾雨果-加蒂抱怨道：“恩里克正在证明自己完全不懂足球。”

加蒂无视了拉莫斯今年只踢了3场比赛的事实，也无视了卡瓦哈尔和巴斯克斯受伤，皇马只剩纳乔一人可能被征召的事实。

当西班牙在小组赛中1-1战平波兰之后，佩德雷罗尔发起了一项投票调查，他问道：“你是否为这支国家队感到羞耻？”

够力足球记者鲁本-乌里亚曾写过一篇残酷而准确的文章，他指出了佩德雷罗尔的许多缺点，而佩德雷罗尔则在推特上开玩笑地回应，问自己是否应该辞职。正如乌里亚所描述的那样，佩德雷罗尔刀枪不入，毫不退缩，随时准备继续充当墙头草。

与此同时，恩里克继续带领这支年轻的西班牙队接近他们的最终目标，那就是自2008年和2012年之后，再一次赢得欧洲杯冠军。

恩里克在新闻发布会上对外界的批评表达了不满，但他的球员们丝毫没有受到这些风言风语的影响。

虽然很多人抱怨莫拉塔错过了太多的机会，但恩里克坚持信任这名球员，最终他也得到了回报，这位尤文图斯前锋在对阵克罗地亚的加时赛中打入关键进球，帮助斗牛士军团赢得了比赛。

在西班牙点球淘汰瑞士的比赛中，杰拉德-莫雷诺在门前浪费了多次机会，赛后恩里克说道：“如果莫拉塔错过了那些机会，你们会把他杀死。”

恩里克为西班牙培养了很强的团队精神，当球员做错事时，他们会站出来承担责任，从不躲藏。莫拉塔在第一场比赛后被选中接受媒体采访，当时他还在苦苦寻找状态。门将乌奈-西蒙在对阵克罗地亚的比赛中失误导致乌龙，赛后他也被选中来面对媒体。

西蒙在那场比赛的加时赛中做出了关键扑救，在对阵瑞士的比赛中，他成为了点球大战的英雄，在两分钟的时间内完成了他的救赎之路。

通过尽可能多地接受媒体的抨击，恩里克保护了球员们的心态和球队的内部决心，几名球员都已经表示球队在本届赛事期间表现得非常团结。

西班牙和意大利在温布利的半决赛令人期待，但即使西班牙最终被淘汰，恩里克的表现也足以让El Chiringuito这档节目成为被人嘲笑的对象，就像他们经常做到的那样。