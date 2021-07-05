“你是否为这支国家队感到羞耻？” 恩里克让西班牙的垃圾电视节目成为欧洲杯最大笑话
被问到会不会在对阵克罗地亚的欧洲杯比赛中对阵容作出调整时，西班牙主帅路易斯-恩里克讽刺地嘲笑道：“太棒了。”
“或许我会作出调整，”恩里克说道，然后他停顿了一下，并问记者：“然后……？”
记者不情愿地回答：“也或许不会。”恩里克回答道：“说得太对了。”
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恩里克并不怎么尊重媒体，在他作为教练的职业生涯中，这一点已经广为人知。从在罗马被问及球队是否有心理问题时嘲笑意大利电视台记者，到他在巴塞罗那执教期间与记者的各种争执，他与媒体的关系一直很紧张。
当你看到备受欢迎的深夜足球访谈节目El Chiringuito的报道和辩论标准时，恩里克为何会感到心烦意乱就不足为奇了。
这个在Mega频道播出的节目是一个喜欢制造噱头的节目，它们甚至引起了海外观众的兴趣和嘲笑。尽管El Chiringuito有时把自己想象成一个严肃的足球辩论节目，但它更接近于球迷电视台——一档谈论足球的真人秀节目——节目中充斥着来自“记者”和专家的夸张反应和言论。
这档节目在争议中蓬勃发展，经常捏造一些无中生有的消息，是典型的“Telebasura”，翻译过来就是垃圾电视，意为你看了之后更糊涂的节目。
该节目的灵感来自“Salvame”，这是一个关注名人私生活的八卦节目。“Chiringuito”这个词的意思是“海滩酒吧”，而节目内容基本就是几个醉醺醺的中年男子互相大声嚷嚷。
该节目的一位前嘉宾告诉够力足球：“（主持人）佩德雷罗尔在节目开始之前曾告诉我：’这档节目很简单，你就想象自己在酒吧里。‘”
然而，因为El Chiringuito的记者被允许进入比赛和新闻发布会，因此它又确实具有那么一点真实性。
皇家马德里主席弗洛伦蒂诺-佩雷斯选择了这档节目作为谈论欧洲超级联赛的平台。在全球背景下，这是一个奇怪的决定，但这也是从弗洛伦蒂诺的角度做出的决定，因为他知道这档节目的主持人佩德雷罗尔他的亲信们不会批评自己。
虽然佩德雷罗尔是加泰罗尼亚人，并自称是巴塞罗那的支持者，但他的言行通常表现得像皇马的喉舌。只要一有机会，这档节目就会攻击巴萨或或任何不忠于皇马的球员——在巴托梅乌担任主席期间，El Chiringuito就有过大量的攻击巴萨的机会。
加雷斯-贝尔经常被这档节目炮轰，原因包括他的伤病、对高尔夫球的热爱、他的肢体语言等等……佩德雷罗尔和他的嘉宾们对这位威尔士国脚嗤之以鼻。
当皇马在欧冠半决赛次回合被切尔西淘汰之后，阿扎尔与老东家的前队友们聊天并大笑，佩德雷罗尔对这一画面做出了戏剧性、病毒性的反应，并打出“又一个贝尔”的大字标题，充分证明了这档节目的卡通化内容，和近乎自我调侃的腔调。
紧张的背景音乐，表情严肃的佩德雷罗尔在镜头前愤怒地左右摆手，配上阿扎尔在赛后大笑的画面，这位主持人开始了自己的独白。
他咆哮道：“阿扎尔的行为非常严重，阿扎尔……阿扎尔……阿扎尔不能在皇马再多呆一秒钟！”
在欧洲杯前和开局阶段，这档节目无情地攻击了恩里克，但现在西班牙进入了半决赛，这档节目成为了笑料。
在看到西班牙没有征召任何皇马球员之后，绰号“疯子”的节目嘉宾雨果-加蒂抱怨道：“恩里克正在证明自己完全不懂足球。”
加蒂无视了拉莫斯今年只踢了3场比赛的事实，也无视了卡瓦哈尔和巴斯克斯受伤，皇马只剩纳乔一人可能被征召的事实。
当西班牙在小组赛中1-1战平波兰之后，佩德雷罗尔发起了一项投票调查，他问道：“你是否为这支国家队感到羞耻？”
够力足球记者鲁本-乌里亚曾写过一篇残酷而准确的文章，他指出了佩德雷罗尔的许多缺点，而佩德雷罗尔则在推特上开玩笑地回应，问自己是否应该辞职。正如乌里亚所描述的那样，佩德雷罗尔刀枪不入，毫不退缩，随时准备继续充当墙头草。
与此同时，恩里克继续带领这支年轻的西班牙队接近他们的最终目标，那就是自2008年和2012年之后，再一次赢得欧洲杯冠军。
恩里克在新闻发布会上对外界的批评表达了不满，但他的球员们丝毫没有受到这些风言风语的影响。
虽然很多人抱怨莫拉塔错过了太多的机会，但恩里克坚持信任这名球员，最终他也得到了回报，这位尤文图斯前锋在对阵克罗地亚的加时赛中打入关键进球，帮助斗牛士军团赢得了比赛。
在西班牙点球淘汰瑞士的比赛中，杰拉德-莫雷诺在门前浪费了多次机会，赛后恩里克说道：“如果莫拉塔错过了那些机会，你们会把他杀死。”
恩里克为西班牙培养了很强的团队精神，当球员做错事时，他们会站出来承担责任，从不躲藏。莫拉塔在第一场比赛后被选中接受媒体采访，当时他还在苦苦寻找状态。门将乌奈-西蒙在对阵克罗地亚的比赛中失误导致乌龙，赛后他也被选中来面对媒体。
西蒙在那场比赛的加时赛中做出了关键扑救，在对阵瑞士的比赛中，他成为了点球大战的英雄，在两分钟的时间内完成了他的救赎之路。
通过尽可能多地接受媒体的抨击，恩里克保护了球员们的心态和球队的内部决心，几名球员都已经表示球队在本届赛事期间表现得非常团结。
西班牙和意大利在温布利的半决赛令人期待，但即使西班牙最终被淘汰，恩里克的表现也足以让El Chiringuito这档节目成为被人嘲笑的对象，就像他们经常做到的那样。