你不续约我不放弃！拜仁夏天继续追求奥多伊

18岁边翼在这个冬窗最终没能离开斯坦福桥，但他的天赋仍然深深牵动着德甲豪门的心。

拜仁主席鲁梅尼格曾经透露，奥多伊是南部之星这个冬天唯一真正渴望签下的球员。尽管这位小将也离队心切，但直到冬窗结束，这笔转会也没能达成。

蓝军主帅萨里一度要求奥多伊尊重培养他成才的俱乐部，但奥多伊的态度显然非常强硬，他甚至宣称不会与切尔西在萨里在任期间完成续约。

而这样的坚持绝非一厢情愿，鲁梅尼格在接受够力足球和Spox采访时强调，他们会在夏天卷土重来。

鲁梅尼格告诉记者：“我们之前都经历过第一次没有成功但第二次就能如愿以偿的转会，这就是我们现在想要做的。”

“先别管要花的钱，我们需要的是最优质的球员，而萨利哈米季奇显然十分看好奥多伊。”

基米西，格纳布里和科曼在本赛季都为球队贡献了精彩的表现，而这些年轻球员同时也象征着拜仁已经开始的阵容革新。

鲁梅尼格继续说道：“我一点都不为拜仁的未来担忧，我们已经拥有了一支可以为冠军而战的强大球队，明年我们仍将为此奋斗。”

“我们已经完成了重建的第一步，引进了像基米西，格纳布里和科曼这样的球员。他们本赛季的表现都很出色，我们将在夏天进行第二步，随后我们会看看我们是否需要第三步。”

尽管主席对球队的表现表示满意，但拜仁如今在德甲中的处境并不符合人们对于卫冕冠军的预期，他们距离领头羊多特仍有6分差距。

“我们并不想追赶多特，但我们希望打出激动人心的冠军争夺战。”

“这是这些年最刺激的一次冠军争夺了，我对多特抱有最大的尊重。他们领先我们6分，但我们会尽可能赢得比赛，看我们是否能够爬到第一位。”