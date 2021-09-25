你不情愿那就作罢 维尔纳19年曾主动取消转会拜仁预合同

这位德国国脚曾打算加盟德甲霸主，但最终因对方对他的轻视与怠慢取消了此前签下的预合同。

根据够力足球和SPOX证实，蒂莫·维尔纳曾在2019年与拜仁慕尼黑签署了一份预合同，不过在得知拜仁高层并不那么想要他之后，最终在他的坚持之下，这份协议最终被取消。

维尔纳当时还效力于RB莱比锡且合同将在2020年到期，他希望以自由球员的身份离开红牛竞技场。

但这位前锋得知当时的拜仁主教练科瓦奇和体育主管萨利哈米季奇对他并不感兴趣之后，就告知自己的经纪人卡尔-海因茨-福斯特取消了这笔交易。

到底发生了什么事?

《明镜周刊》的一篇报道披露了福斯特与所谓的前伴侣穆拉特·洛库鲁之间的诉讼细节。福斯特声称，2014-15赛季，维尔纳在斯图加特的第一份职业合同中，洛库鲁欠他66万欧元。

作为诉讼的一部分，洛库鲁提交了大量文件，包括WhatsApp聊天记录，其中包含2019年维尔纳转会交易的一些细节。

《明镜周刊》的报道称，洛库鲁的律师表示，维尔纳曾在2019年2月与利物浦就转会一事进行了谈判。

利物浦向维尔纳提供了一份年薪1200万欧元的合同，与此同时还附加了2500万欧元的奖金。

但福斯特却力劝他的客户加盟拜仁，并与德甲豪门签订了一份预合同。

但当维尔纳得知拜仁对他的加盟漠不关心后，他主动推动取消了这笔交易，并最终与RB莱比锡续约。

第二年，维尔纳同意转会加盟了切尔西，在2020-21赛季开始之前。

当Goal和SPOX询问时，拜仁方面拒绝就此事发表任何评论，而记者也未能联系到福斯特请其置评。