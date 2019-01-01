作用无人可替 瓜迪奥拉希望费尔南迪尼奥续约

这名中场球员的合同将在本赛季结束后到期，主教练希望他留下。

瓜迪奥拉希望中场费尔南迪尼奥在本赛季结束后留在曼城，届时他的合同将到期。

这名34岁的球员于2013年从顿涅茨克矿工加盟曼城，尽管他很低调，但他已经成为球队中至关重要的一员。

上赛季他出场29次，帮助曼城在英超力压利物浦夺冠。而在拉波尔特和斯通斯受伤后，他在接下来的几周内将成为中卫的重要角色。

西班牙国脚罗德里在转会窗口从马德里竞技转会而来，所有迹象都表明他将长期替代费尔南迪尼奥。

但是瓜迪奥拉并不想看到他离开，即使他不确定谈判的结果。

“这不关我的事，我很抱歉，伙计们，这是Txiki（贝吉里斯坦，曼城体育主管）的事。”瓜迪奥拉在被问及谈判是否有任何进展时告诉记者：“你有Txiki的电话号码吗？”

“当然，他是一个令人愉悦的球员。”瓜迪奥拉在被问及是否希望巴西人留下时补充道：“他为我们所有人所做的一切，尤其是我作为一名主教练，我们在一起的时间得到了回报，这令人难以置信。他不可思议，所以毫无疑问。”

左后卫本杰明·门迪由于严重的膝伤错过了上个赛季的大部分比赛，现在正接近恢复健康。瓜迪奥拉对这位法国国脚的回归感到兴奋，相信他将为曼城的比赛增添另一个维度。

“在未来，他会更有规律地踢球，并试着去理解我们想要做什么，因为他已经错过了两个没有训练的赛季，而这个家伙，为了理解一些事情，他必须练习。”他说：“通过视频，或者只是聊天，他必须训练，比赛比赛再比赛，我们一直梦想着他会成为我们非常重要的球员。有了他，我们可以不断地进攻，他带来了一种只有他在我们球队才有的特质，津琴科上场时，我们不能在边路纵深进攻，但他的特质完全不同。有了门迪，我们可以做到这一点。希望他能健康，有竞争力。”

在周中欧冠比赛中战胜顿涅茨克矿工之后，曼城将在本周末主场迎战沃特福德。