佛罗伦萨边锋夸梅：我已经准备好成为一名门将

这名科特迪瓦前锋在长时间的伤病生涯后，渴望重返赛场。

克里斯蒂安·夸梅开玩笑表示，如果需要的话，他已经准备好为佛罗伦萨当一名门将。

这名22岁的科特迪瓦人是在一月份从热那亚租借来的，不过自去年11月起，当他还效力于他的母队时间，在代表科特迪瓦U23国家队参加U23非洲杯比赛时遭遇了左膝前十字韧带撕裂。在那之后，他就一直缺席比赛至今。在一月份签下租借合同后，他也没能为佛罗伦萨出场效力。

“为了比赛，我已经准备好成为一名门将。在今天的足球世界，你必须适应一切，”他告诉Corriere Fiorentino。

其他球队

“如果我没有受伤，我可能会加盟水晶宫，但我不后悔，命运想要我来佛罗伦萨，而我的家人也支持我来这里。”

“我梦想穿着这件球衣参加欧冠联赛，在未来赢得一些奖杯，并代表科特迪瓦征战世界杯。”

夸梅声称他已经从伤病中恢复了，但是由于新型冠状病毒疫情的爆发，他所在的意甲联赛已经暂停了了一个多月，这让他很失望。

“在临床层面，我已经痊愈了，但是这几周的训练和我在训练场上是不一样的。”

“所以，我们必须看看接下来的情况会如何，以及联赛何时重新开始。”

“为佛罗伦萨打进首球对我来说会是个很棒的时刻，我将把那粒进球献给家人和所有与新冠病毒抗争的人。我希望能在处子秀中就取得进球，不过我不知道届时现场会不会有球迷。”

尽管他在上半赛季遭遇了严重伤病，但在美国商人罗科-科米索收购了佛罗伦萨俱乐部之后，依旧力主引进了这位科特迪瓦年轻边锋。在谈到这位紫百合新主席时，夸梅不吝言辞对其进行了表扬。

“他非常喜欢佛罗伦萨和我们这些球员，并把我们都当成他的孩子一样。当我加盟球队的时候，他给我打了电话，并告诉我他喜欢我对阵佛罗伦萨时的进球，他的热情让我感到了惊讶。”

佛罗伦萨目前在意甲积分榜上排名第13位，在联赛还剩12轮的情况下，仅仅比降级区高出5分。