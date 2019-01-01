佛罗伦萨将会张开双臂欢迎前拜仁巨星里贝里

这位经验丰富的边锋在上赛季末离开拜仁后并不缺少报价。

佛罗伦萨体育主管普拉德说他想签下里贝里，但是他承认他面临着竞争。

里贝里在上个赛季末合同期满后离开拜仁慕尼黑，现在是自由球员。

这位36岁的球员已经证实他打算继续踢球，但是还没有和一家俱乐部达成协议。

普拉德说佛罗伦萨已经和里贝里谈过加盟意甲的可能性，现在正在等待答复。

“我们真的很喜欢里贝里，但是就像所有伟大的球员一样，他们正在经历反思的时刻。”

“我们希望他能加入我们，但他有非常重要的经济条件，我们不能像阿拉伯或俄罗斯球队那样保证他能得到很高的薪水。”

“但是如果他想继续在高水平上踢球，佛罗伦萨会张开双臂等待他。”

“目前协议还没有达成，没有任何进展。如果他不来，我们就再买另一个球员。”

佛罗伦萨主教练蒙特拉也承认了他对里贝里的兴趣，他补充说:“我想要有能力的球员，如果是大牌球员，那就更好了。里贝里就是这样，我相信这对每个人都很合适。”

“我准备为请管理层一顿晚餐，如果他们能带来一名有着出色记录的球员。”

里贝里在2007年从马赛加盟拜仁慕尼黑后，在拜仁慕尼黑赢得了21座奖杯，包括8座德甲冠军和2013年的欧洲冠军联赛冠军。

自2000年从布洛涅开始他的职业生涯之后，这位边锋已经效力过七家俱乐部，其中包括梅茨和加拉塔萨雷。

在帮球队连续七次获得德甲冠军后，里贝里和老将罗本于今年6月离开了安联球场。

据证实，2020年俱乐部将为两名球员举行一场纪念比赛。

他在2006年首次代表法国国家队出场，并在2014年夏天退役前代表国家队出场81次。