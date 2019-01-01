佛罗伦萨宣布里贝里加盟 签约两年

这位经验丰富的边锋在德国期间创纪录地赢得了9次德甲冠军，他与佛罗伦萨签下了一份为期两年的合同.

周三，意甲俱乐部佛罗伦萨宣布，拜仁慕尼黑传奇人物弗兰克·里贝里已经与球队签约。

这位36岁的球员在德国期间创纪录地获得了9次德甲冠军，他已经与佛罗伦萨俱乐部签署了一份为期两年的合同，他将效力到2021年。

这位前法国国脚上赛季帮助巴伐利亚豪门取得了又一个国内联赛冠军，结束了在这家豪门12年的效力生涯。

2000年，他在家乡的布洛涅俱乐部开始了自己的职业生涯，在2005年转会马赛之前，他曾效力于艾尔、布雷斯特、梅兹和加拉塔萨雷，并在马赛扬名，帮助球队连续两年闯入法国杯决赛。

随后，他在2007年晚些时候以2500万欧元(2290万英镑/ 2770万美元)的俱乐部转会费加盟拜仁慕尼黑，这在当时创下了俱乐部转会费纪录。在随后的10年里，他帮助俱乐部统治了德国足球，在他的第一个赛季就赢得了他的第一个德甲冠军。

除了国内联赛的胜利，他还六次获得德国杯冠军。2013年，他帮助球队在欧冠决赛中战胜多特蒙德，加冕欧冠冠军。

在国际赛场上，里贝里在2006年第一次入选国家队，帮助法国队一路杀进决赛。直到2014年因伤错过巴西世界杯后，里贝里才从国家队退役。