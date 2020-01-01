佛罗伦萨主席：如有合适报价 我们愿意卖掉小基耶萨

这位吸引了诸多球队关注的意大利边锋可能会在今夏离开俱乐部，紫百合主席已经证明了这一消息。

佛罗伦萨主席罗科·科米索表示如果有球队能够给出合适的报价，他们愿意卖掉费德里科·基耶萨，而根据够力足球此前的报道，国际米兰和尤文图斯都对这名知名足坛星二代很感兴趣。

这名意大利国脚经常被与转会传闻联系在一起，本赛季他总共为“紫百合”在意甲出场了23次，有6球3助攻入账。

尽管科米索希望留下这名22岁的年轻球员，但考虑到基耶萨与球队的合同只剩2年，因此佛罗伦萨愿意在收到一个不错报价的情况下将其放走。

其他球队

“我可以保证，如果有合适的报价到来，而他也想走，我们会同意的。”科米索告诉Top Calclo 24。

“不过，我认为费德里科和其他球员眼中，佛罗伦萨已经今非昔比了，我希望他们能够齐心协力，为冲击欧冠资格而努力。”

前佛罗伦萨和意大利主帅普兰德利非常看好小基耶萨的未来，他认为这位年轻边锋会成长为足坛最好的球员之一。

随着C罗和梅西这两位超级巨星的年龄越来越大，其他球员开始有机会终结他们在足坛和各项评选中的垄断地位。

很多年轻的天才球员已经准备好成为足坛接下来的领导者，比如姆巴佩和菲利克斯等人，当然，小基耶萨也是“候选人”之一。

普兰德利上个月在接受《国家报》采访时表示:“他必须坚持不懈，朝着一个方向努力。我说的他的角色和定位。”

“小基耶萨必须专注于他认为对自己来说最好的战术位置，如果他能做到这一点，他将成为欧洲最佳球员之一。”

目前意甲已经因新冠病毒疫情而进去了停摆，佛罗伦萨暂时位列积分榜第13名。

意大利是被新冠疫情影响最严重的国家之一，有几位意甲球员已经被证实感染了病毒，其中就包括小基耶萨的队友——库特罗内与佩塞利亚。

目前所有意甲球员都处于自我隔离之中，以防止疫情进一步蔓延。

从目前来看，基耶萨和他的队友何时才能回到赛场还有待观察，因为意大利当局已经决定无限期地暂停比赛，世界各国也采取了类似的行动。