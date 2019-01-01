余波未平 英足总将调查伯恩利团队辱骂萨里的言论

切尔西反映主帅萨里遭到了伯恩利团队的言语辱骂，英足总将对此展开调查。

英足总将展开一项调查，此前切尔西抱怨说，毛里齐奥·萨里多次被伯恩利的替补席打上“s*** 意大利人”的标签。

两家俱乐部也都准备好了被控在周一晚上终场哨声吹响前后的冲突场面中未能控制好球员和工作人员。

在切尔西2-2战平伯恩利的比赛中，切尔西主帅萨里被红牌罚下。切尔西的工作人员向裁判凯文·弗兰德表达了他们的感受，而弗兰德也将这些抱怨写进了他向英足总提交的报告中。

据了解，弗兰德已经向切尔西官员保证他会向英足总反映情况。

萨里被这些辱骂和随后的补时阶段被罚下的行为激怒了，所以他没有参加赛后的媒体发布会，而是由助理教练佐拉出席。

当被问及为什么萨里没有出现时，佐拉说:“他非常沮丧。他被罚下了。我想他也被冒犯了，所以他觉得现在不应该来说话。我认为会有后续行动。毛里齐奥感到很不高兴。我们知道这是一场足球比赛。你因为肾上腺素而说出一些话来，但他并不特别高兴。”

伯恩利的团队可能惹上了大麻烦，如果他们被发现违反了足总规则E3(1)禁止的不雅文字或行为和/或E3(2)严重违反提及民族起源、色彩、种族、国籍、宗教或信仰、性别、变性、性取向或残疾的行为。

标准的处罚是立即停赛五场，罚款2万英镑。当时伯恩利主教练肖恩·戴奇远离冲突，他的助理伊恩·沃恩和守门员教练比利·默瑟在终场哨声吹响前以及在斯坦福桥的通道里，多次与萨里和他的队员发生冲突。

默瑟还与切尔西教练保罗·贝尔泰利和马西莫·内恩西进行了激烈的言语交锋。安东尼奥·吕迪格也加入了进来，尽管他目前因伤不能上场。