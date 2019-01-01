余波未了 警方在厄齐尔住所附近逮捕两人

这名枪手的中场球员没有随队参加周日对纽卡斯尔的比赛。

两名男子本周在厄齐尔家外被捕，这是对这位阿森纳球星的最新安全威胁。

枪手在周五宣布厄齐尔和科拉希纳茨都不会参加周日在纽卡斯尔举行的英超揭幕战，此前警方正在调查“进一步的安全事件”。

阿森纳发表声明的两周前，厄齐尔和科拉希纳茨遭遇持械抢劫未遂，两人都被一群骑着轻便摩托车的团伙在街道上追赶。

这两名球员都没有在事故中受伤，他们在一家餐馆避难，在阿森纳给他们放了一段时间的假后，他们都去了西班牙，并出现在了上周日对巴塞罗那的友谊赛中。

然后，他们像往常一样在伦敦科尔尼开始了一周的训练，并有望入选周日纽卡斯尔比赛的客场阵容，直到阿森纳透露他们都不会参加。

周五晚上发布的一份声明说:“厄齐尔和科拉希纳茨将不会出现在我们对纽卡斯尔的首场比赛的大名单中，警方正在调查进一步的安全事件。我们的球员和他们的家人的福利一直是我们的首要任务，我们在与球员和他们的代表讨论后做出了这个决定。我们正在与警方联系，并为球员和他们的家人提供持续的支持。”

“我们期待着欢迎球员们尽快回到球队。”

伦敦警察厅也发表了一份声明，称他们与阿森纳有联系，但没有透露进一步的细节。

两名球员都被认为是安全的，没有受伤，但据信在周三和周四的不同时间发生了不同的事件，导致两名球员都决定退出周末的大名单。

够力足球现在了解到其中一起事件发生在周四晚上，两名男子在厄齐尔家门外被捕。

在这两名男子和房子里的私人保安人员发生冲突后，警方接到了报警，这些人随后被带到警察局，他们在那里受到了《公共秩序法》第4a条的指控。

两人将于下月出庭。

伦敦警察厅在一份声明中说:“8月8日，星期四，卡姆登发生了一起事件，根据《公共秩序法》第4a条，两名男子被起诉。

“27岁的费尔哈特·埃尔坎和27岁的萨拉曼·埃肯西在事件发生后于8月9日被起诉，他们将于9月6日在海布里角治安法庭出庭。”

据够力足球周五报道，厄齐尔仍然决定留在北伦敦俱乐部，尽管有报道称有来自大联盟华盛顿特区联队的兴趣。