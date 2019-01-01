余情未了 图赫尔承认对旧部魏格尔感兴趣
巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔表示，法甲冠军对多特蒙德中场朱利安·魏格尔很感兴趣。
自从图赫尔从多特蒙德转投巴黎圣日耳曼以来，魏格尔一直是巴黎圣日耳曼的目标。
这位23岁的德国国脚透露他在一月份考虑过转会PSG，但是被多特蒙德告知留下。
在巴黎圣日耳曼再次赢得法甲冠军却失落欧冠后，图赫尔迫切希望加强自己的阵容。
在与鲍里斯·贝克尔共同接受《欧洲体育》德国版采访时，图赫尔表示：“(我们当然感兴趣)。朱利安总是一个令人感兴趣的球员。”
魏格尔于2015年从慕尼黑1860转会而来，本赛季他在德甲出场18次，攻入1球，多特蒙德位居拜仁身后获得德甲亚军。
多特蒙德已经将边锋克里斯蒂安·普里西奇卖给了切尔西，这笔交易是在冬季完成的，但美国人将在今夏正式转会。
俱乐部也明确表示，桑乔不会在这个夏天离开，但是他们很有可能会卖掉魏格尔，因为他们希望在下个赛季再次打造德甲冠军争夺者。
巴黎圣日耳曼的球星姆巴佩也成为了图赫尔的话题，而这位赢得世界杯的前锋也成为了人们关注的焦点。
据报道姆巴佩是皇马的目标，他暗示他可能会被一个“新项目”所吸引，而图赫尔拒绝为他的未来提供保证。
这位20岁的球员在法甲打进33个进球，并在所有比赛中打入39粒进球，巴黎圣日耳曼保住了法甲顶级联赛的桂冠。
在赢得2018年世界杯冠军后，他将于今年夏天随法国队重返赛场，法国队希望在2020年欧洲杯上获得一席之地。
“基利安对自己有着不可动摇的信心。我从来没见过这种情况。”图赫尔说：“这可能会被误认为是傲慢，但对他来说，这是完全的自信，当你知道他想成为世界上最好的球员时，这是很正常的。”