余情未了 图赫尔承认对旧部魏格尔感兴趣

巴黎圣日耳曼主帅图赫尔承认他对多特蒙德时期的部下魏格尔有着很大的兴趣。

巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔表示，法甲冠军对多特蒙德中场朱利安·魏格尔很感兴趣。

自从图赫尔从多特蒙德转投巴黎圣日耳曼以来，魏格尔一直是巴黎圣日耳曼的目标。

这位23岁的德国国脚透露他在一月份考虑过转会PSG，但是被多特蒙德告知留下。

在巴黎圣日耳曼再次赢得法甲冠军却失落欧冠后，图赫尔迫切希望加强自己的阵容。

在与鲍里斯·贝克尔共同接受《欧洲体育》德国版采访时，图赫尔表示：“(我们当然感兴趣)。朱利安总是一个令人感兴趣的球员。”

魏格尔于2015年从慕尼黑1860转会而来，本赛季他在德甲出场18次，攻入1球，多特蒙德位居拜仁身后获得德甲亚军。

多特蒙德已经将边锋克里斯蒂安·普里西奇卖给了切尔西，这笔交易是在冬季完成的，但美国人将在今夏正式转会。

俱乐部也明确表示，桑乔不会在这个夏天离开，但是他们很有可能会卖掉魏格尔，因为他们希望在下个赛季再次打造德甲冠军争夺者。

巴黎圣日耳曼的球星姆巴佩也成为了图赫尔的话题，而这位赢得世界杯的前锋也成为了人们关注的焦点。

据报道姆巴佩是皇马的目标，他暗示他可能会被一个“新项目”所吸引，而图赫尔拒绝为他的未来提供保证。

这位20岁的球员在法甲打进33个进球，并在所有比赛中打入39粒进球，巴黎圣日耳曼保住了法甲顶级联赛的桂冠。

在赢得2018年世界杯冠军后，他将于今年夏天随法国队重返赛场，法国队希望在2020年欧洲杯上获得一席之地。

“基利安对自己有着不可动摇的信心。我从来没见过这种情况。”图赫尔说：“这可能会被误认为是傲慢，但对他来说，这是完全的自信，当你知道他想成为世界上最好的球员时，这是很正常的。”