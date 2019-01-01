体验中华文化 法兰克福首次中国行收获满满

本赛季表现出色,并最终位列德甲第七获得下赛季欧联杯附加赛资格的法兰克福,在德甲结束后,开启了首度中国之旅,体验了别样的中华文化

2018/19赛季德甲在5月19日收官，而本赛季因在欧联杯中表现出色被誉为“德甲之光”的法兰克福最终拿到联赛第七，获得欧联杯附加赛资格，整个赛季的付出算是得到了应有的回报。

就在德甲结束后，球队立即开启中国之旅，这也是法兰克福的第一次中国行。因受到德国足球联盟的邀请前往中国佛山参加与沃尔夫斯堡的友谊赛，让中国球迷可以在自家门口观看“德甲“的机会。每当谈论起德甲，除去拜仁多特这样的豪门外，球迷定会提起法兰克福，因为中国著名球员杨晨曾经也是一名“雄鹰“，因此许多中国球迷都有法兰克福情节。所以，当中国球迷得知球队要来中国时异常激动，虽然本次友谊赛的比赛地点定在佛山，但有不少球迷从北方赶来，比如北京、河北、天津等地，除此之外，还有来自上海、江浙、安徽、湖南、四川、云南、广西等地方的球迷，广东省和香港的球迷更不在话下， 球队人气相当旺。

本次法兰克福也没有辜负中国球迷的期望，除了受伤的罗德和塔瓦法、未痊愈的阿莱、参加U-20世界杯的恩迪卡以及妻子即将临盆的钱德勒未能来中国外，球队的人气球星如德国国家队球员特拉普、世界杯亚军雷比奇、人气新星约维奇、德甲亚洲纪录保持者长谷部诚、抗癌斗士鲁斯、队长亚伯拉罕等主力全部都来到了中国。

佛山是一个极具中国特色文化的一座城市，观舞狮、学咏春、打太极、练书法、尝美食都是不可缺少的文化体验项目。球员们用行动证明了“文化既是民族的又是世界的”这个高考必考知识点。在观看舞狮时，球员们纷纷拿出手机拍摄，精彩部分结束后部分球员忍不住问“再来一次”用中文怎么说。特拉普和德古兹曼为了拍到精彩的演出，一个频频离开座位，一个甚至站在自己的座椅上拍，相当接地气。

在咏春和太极环节，球员们也非常感兴趣，学的很认真，师傅们都表示：“他们学的很快，很有天赋，其实，作为足球运动员他们能够走到今天，成为球星，也是有道理的，他们的资质肯定会优于常人。”不得不承认师傅讲的很在理，不是每一个普通人能拥有职业球员的身体素质和天份。除了”武”，球员们在“文”也很有造诣，书法课相当认真，除了写俱乐部的名字，自己还主动学习其他的文字，每写一个字都要问问是什么意思，最后球员自己也相当满意自己的作品，要带回德国作为纪念。

除了中国特色文化体验，球队还受到了顺德职业技术学院和区政府的邀请，在俱乐部董事博比奇的带领下，球队走校园，与学生进行了互动。而学校为了欢迎法兰克福做了精心准备，不仅有德语欢迎标语，足球互动时广播里放着法兰克福的队歌，还准备了有法兰克福队徽的蛋糕，处处都彰显俱乐部元素，让球队有点受宠若惊。达科斯塔表示：“那里的学生对我们非常热情，他们为我们精心准备了很多活动，而这些活动都是在中国文化的基础上保留了我们俱乐部的元素，这是我们没想到的，感到很惊讶，当然也是非常非常开心的。”

在中国进行了各种文化体验后，北京时间5月24日晚20：00点，法兰克福和沃尔夫斯堡在世纪莲球场迎来了本赛季的最后一次对决。本次比赛约维奇、长谷部诚、科斯蒂奇均被安排在替补席，上半场第14分钟法兰克福的威廉斯打破僵局，2分钟后吉拉沃吉将比分扳平，随后雷克斯贝伊卡和伊斯梅尔为狼堡连进2球，上半场补时阶段图雷将比分扳回到2-3；下半场一上场落后的法兰克福换上多名主力球员，换上长谷部诚、科斯蒂奇和加齐诺维奇，第70分钟，法兰克福仍然落后，换上了炙手可热的新星约维奇，约维奇也没辜负球迷给予的厚望，上场仅十分钟就用一记漂亮的射门回报球迷。双方在常规时间内战成3-3平，最后不得不以点球定胜负。但是非常遗憾，继欧联杯半决赛在斯坦福桥球场点球败给切尔西后，法兰克福又倒在了点球大战阶段，法兰克福最终2-4不敌沃尔夫斯堡，没能获胜。最终沃尔夫斯堡的吉拉沃吉当选本场比赛最佳球员，替补上场的约维奇则当选本场比赛最佳射手。但是既然是友谊赛，友谊第一，比赛第，输赢也变得不再那么重要。而今天现场的13000名球迷可以说是非常幸运能够近距离欣赏到一场高水平赛事，一场比赛6个进球，还有激动人心的点球大战。

当记者问道博比奇是什么原因驱使球队来中国时，博比奇表示：“其实我们很早就有计划来中国这个想法，我认为现在是合适的时机。五月的气候还是很适合球员在这里比赛的。再晚一点的话像七月就会太炎热了。当然，我们更希望此刻的我们在巴库，但是实际上就是缘分吧，来中国球员们也表示很开心，我们一起了解学习中国文化，大家都觉得非常有趣，这也拓展了我们的视野。广州有超过2000万人口，我个人此前来过这里，但是很多男孩还从来没来过，所以感觉很新鲜。这里的人友好又热心，我们在这里体验了舞狮和中国功夫，然后还收到了许多美食邀请。这里的食物很美味而且清淡，虽然很难辨别出食材，但是你就是觉得很好吃。所以这次旅行让我们感到很开心。

25日上午，球队离开佛山前往下一站香港，犹如球队抵达时那样 ，现场也来了许多球迷为喜爱的球员送别。4天的行程不算长，无论是因杨晨而对法兰克福有独特情节的老球迷还是被近两年被法兰克福出色成绩吸引的新球迷，但也足够让大部分的中国球迷完成未竟之事的执念，从而体验到“完整“所带来的快乐。