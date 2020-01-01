体育总监：没有俱乐部联系我们购买维尔纳

蒂莫·维尔纳已经与利物浦和其他豪门联系在一起，但是莱比锡仍然在等待正式的报价。

莱比锡体育总监马库斯·克罗舍表示，最近几周并没有收到其他俱乐部对蒂莫·维尔纳的报价。

维尔纳一直与许多顶级俱乐部联系在一起，其中包括了巴塞罗那和拜仁慕尼黑，但本周有消息称维尔纳已经准备好加盟英超领头羊利物浦。

据说这位德国国脚与RB莱比锡的现有合同中包括了一项今年6月到期的6000万欧元解约金条款。

其他球队

不过，这家德甲劲旅的体育总监证实，还没有俱乐部与维尔纳接触。在本赛季的德甲因为新型冠状病毒疫情陷入停摆之前，这位德国国脚总共在25场德甲比赛中打进了21球。

莱比锡首席执行官奥利弗·明茨拉夫上周透露，无论是利物浦还是拜仁都没有就维尔纳的转会与他们进行联系，马库斯·克罗舍也证实了他的说法。

“没有任何其他俱乐部询问了维尔纳的转会问题，他也没有和我们联系。”他周五告诉记者。

“这些谣言已经流传了几个星期。到目前为止，没有什么新东西。”

马库斯·克罗舍预计，新冠病毒疫情将对即将到来的转会窗口产生影响，整个欧洲的转会活动仍悬而未决。

德甲目前正在策划恢复比赛，他们可能会在下个月月初成为第一个恢复比赛的欧洲主流联赛。

“这将是一个不同的转会市场，”马库斯·克罗舍表示。“这将取决于各大联赛和欧战比赛能否如愿结束，因为这意味着大笔收入。”

莱比锡也有自己的动作，克劳舍暗示将与罗马谈判永久签下帕特里克·希克的交易，以降低合同中规定的2900万欧元的买断费。

这位捷克国脚在本赛季的15场德甲比赛中，斩获了7球2助攻。

“帕特里克和我们在一起感觉很舒服，我可以想象他会留下来。”马库斯·克罗舍表示。

“目前的买断费用没有改变，但可能会在未来几周内有所不同，因为全部俱乐部都面临着财政方面的压力。”