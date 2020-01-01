佐拉：欲挽救切尔西生涯 凯帕精神上需更强大

这位前蓝军助理教练强调了西班牙国脚需要改进的地方，以从卡巴列罗手中夺回自己的位置。

根据俱乐部传奇吉安弗兰科·佐拉的说法，凯帕仍然是“最好的门将之一”，但他“必须在精神上更加强大”，才能在切尔西重新获得一号门将的称号。

在2月1日蓝军2-2战平莱斯特城的比赛中，在经历了这位西班牙门将一系列令人失望的表现后，弗兰克·兰帕德决定将他排除出首发阵容。

周二，蓝军将在主场迎战拜仁慕尼黑，届时凯帕可能会回归，如果他连续缺席四场比赛，对他在俱乐部未来的猜测可能会增加。

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佐拉在上个赛季担任毛里齐奥·萨里的助教时，近距离目睹了凯帕的天赋，他认为这位7200万英镑身价的门将必须学会控制他的禁区，在他能够完全发挥出自己的潜力之前，他必须先完善自己的“性格”。

“他是一个很有能力用脚踢球的守门员，这是现在最重要的事情之一，因为球队的比赛方式需要这种特点。佐拉告诉够力足球.

“他有很好的反应能力，非常强壮，他有很好的身体素质。不过，在我看来，他有两个方面需要改进。”

“第一，当防守队员出去解围时，他必须更有力量，提供更大的安全保障。第二是他的性格，他必须在精神上更坚强。”

“但这很正常，这是他在英超的第二年，他在像切尔西这样的球队的第二年，这支球队有很多雄心壮志，对门将的要求也很高。”

“我非常欣赏凯帕。我认为今年他面对的射门次数比上赛季多，这影响了他。对我来说，他是目前最好的守门员之一。”

在2019年的联赛杯决赛中，凯帕卷入了一场有争议的事件，当时他拒绝在切尔西点球输给曼城之前被换下。

佐拉面带微笑地回忆起那个有争议的时刻，但他承认凯帕和萨里之间存在“巨大的误会”。

“有很多困惑。我们在比赛的最后几分钟，他试图浪费时间。然后他倒在地上。”佐拉说。

“我们想换人。他受伤了，我们正在接近点球大战。坐在替补席上的是威利·卡巴列罗，他在这种情况下表现得非常出色，他认识当时所有的曼城球员。”

“他不明白，这是一个很大的误会。我们也有压力，因为我们浪费了时间。他所做的并不好，但他道歉了，并没有再进一步。这些都是可能发生的事情。”