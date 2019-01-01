佐拉：卢卡库会给国米提供理想的特质

这位前意大利球星谈到了这位曼联前锋加盟意甲的可能性，他认为这名前锋非常适合国际米兰的主教练。

据佐拉说，曼联前锋卢卡库是孔蒂的国际米兰“理想”的签约对象。

国米主教练孔蒂毫不掩饰他想签下卢卡库的愿望，卢卡库是意甲球队和曼联之间正在进行的谈判的核心，到目前为止，谈判毫无结果。

卢卡库与红魔的合同到2022年到期，2017年以7500万英镑的价格从埃弗顿加盟红魔后，他还有一年的续约选择权。

佐拉在上赛季担任切尔西助理教练期间亲眼目睹了卢卡库的表现，这位意大利巨星谈到了这位比利时前锋转会国际米兰的可能性。

“卢卡库将对国米产生巨大的影响，因为他拥有孔蒂足球的理想特征，并且拥有英超联赛的那种身体素质，这使他在意甲联赛中领先于其他球员，”他告诉FCInterNews：“话虽如此，我相信国米真正的优势将是孔蒂本人。在经历了切尔西的生涯之后，他真的很兴奋，然后休息了一年。他想把这种决心传达给球队。我们知道安东尼奥在传递勇气、强度和运动侵略性方面有多么出色。我相信国米这个赛季将是尤文图斯的主要对手之一。”

卢卡库承认他渴望在意大利踢球，并暗示他的未来可能会离开老特拉福德，因为曼联主教练索尔斯克亚更喜欢前锋拉什福德，他上赛季打进了12粒英超进球。

这位26岁的球员在所有比赛中攻入15球，曼联在英超联赛中排名第六，在欧冠四分之一决赛中输给了巴塞罗那。

他也赢得了孔蒂的公众支持，作为一名主教练希望能在意甲得到的球员。

“他是一名曼联球员，因此我们必须对俱乐部、球员以及我自己的球员表示极大的尊重。”他在本月早些时候的一次新闻发布会上说：“卢卡库是一个我喜欢的球员，因为我认为他可以改善我们的球队。一边是我的意愿和希望。另一方面，我们将会看到我们对俱乐部的发现。”