佐尔克再发声不卖桑乔 耀眼新星愿为多特尽全力

虽然反复与红魔的引援计划联系在一起，但这位年轻的英格兰边翼并不急于离开伊杜纳信号公园球场。

在主场迎战巴萨的欧冠小组赛中，虽然双方最终0-0握手言和，但桑乔的表现仍是可圈可点。

这个夏天，桑乔曾被认为已经无比接近加盟曼联。虽然多特已经三番五次表明了不愿出售，但传闻红魔十分看好这位英格兰小将，甚至还有计划在明年夏天继续运作这桩交易。

不过就在欧冠赛前，多特体育总监佐尔克接受Viasport采访时再次表示：“他们（曼联）确实在休赛期要求过与我们会面，我们没和他们谈过。桑乔是非卖品。”

而赛后桑乔本人被问及未来的打算时，他告诉Viasport：“我没办法说出未来的事。我只想踢好每场比赛，我只想为多特奉献自己全部的力量。”

“我真的希望在多特能够好好的。显然，我希望倾尽全力，赢得冠军。”

“这很疯狂，一切瞬息万变。”

“但我正效力于一支出色的球队，他们让我能保持谦虚。我就是希望一场一场比赛地踢，全身心地投入其中。”

上赛季，桑乔交出了12球14助的成绩单，可惜仍未能帮助球队阻止拜仁卫冕德甲冠军。

上周打入自己国家队处子球的另一位多特球员哈基米，曾这样告诉《马卡报》：“不需要很多年，如果他继续保持在这个水平，他会成为（金球奖）的候选人。”

“在我看来，他是一位现象级球员。我们知道他仍需要学习和提高，因为他还非常年轻，但他真的超级棒。”