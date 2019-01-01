低迷表现犯众憎 库蒂尼奥遭口诛笔伐

在对阵皇马表现拙劣后，库蒂尼奥在巴塞罗那的日子很快就变成了一场噩梦。

去年一月以1.42亿英镑从利物浦加盟巴塞罗那的库蒂尼奥在西班牙无所适从，他的表现备受非议，尽管他的球队在西甲积分榜上以6分领跑。

西班牙媒体长期以来一直在抨击这位26岁的球员，在周三晚上对阵皇马的比赛中表现不佳后，事情变得更糟了。

库蒂尼奥在社交媒体上遭到记者和粉丝的抨击，许多人认为这是他在加泰罗尼亚近13个月来表现最差的一次。

西班牙体育网站报道说这位球星的情况越来越糟，他的身价简直是不合理的。

记者路易斯·马斯卡罗写道:“库蒂尼奥的糟糕表现说明了这位巴西人的不足。”

“库蒂尼奥上演了加盟巴萨以来最糟糕的一场比赛。这说明了很多问题，因为几个月来他一直处于可悲的水平。”

“在场上的60分钟里他几乎隐身。而当他出现的时候，他总是选择了最糟糕的选项：球传给他就等于传丢了。”

“在一场令人担忧的比赛中库蒂尼奥一事无成，他仍然没有从令人恼火的昏睡中恢复过来。”

库蒂尼奥已经在巴萨效力一年多了，他的贡献从多变少，越来越糟。对于一个身价1.5亿欧元的球员来说，这是不合理的。

“要么你让我‘真香’，要么你在六月滚蛋。”

“趁着他还能卖得出去。”

推特上也没人给他说好话。

一位球迷写道:“如果库蒂尼奥今天站出来，我们就赢了。大耻辱。”

另一个人说:“给库蒂尼奥找个心理专家吧。但我也认为他需要更多的批评。”

一位网友写道:“科蒂尼奥又梦游了半场。很难用语言表达这让我多么沮丧。”