低迷状态令人堪忧 名宿：这支曼联让人回想起70年代的低潮期

曼联名宿乔-乔丹表示，作为一名经历过俱乐部低潮期的球员，他明白豪门堕落是种什么感觉。

曼联名宿乔-乔丹在接受《太阳报》采访时，表达了个人对于老东家目前处境的担忧。

这位现年67岁的前苏格兰国脚曾在1978-1981年间效力过曼联，就在他加盟曼联的4年前，球队还不幸从顶级联赛降级。在他效力的三个赛季里，曼联的联赛成绩分别是第9、第2和第8名。

乔丹认为，曼联目前的现况与40年前颇为相近。当时曼联正经历从降级的最低谷当中开始复苏，而死敌利物浦则如日中天。时任主帅戴夫-塞克斯顿甚至将球队带回到联赛亚军的高位，但最终仍然因为无法维持成绩的稳定而下课，乔丹觉得穆里尼奥上赛季的遭遇与当年的塞克斯顿十分雷同。

乔丹说：“曼联目前的困境让我回想起70年代，当时曼联一度落入第二级别联赛，随后迅速回到顶级联赛，但实力仍不足以登顶。如果你有能耐挑战冠军，俱乐部高层和球迷都会全力支持你。但如果你的球队没有实力去挑战，他们就会看你的表现。倘若表现不佳，你就得承受巨大压力了。说到底，胜利才是王道。塞克斯顿在执教切尔西和QPR时都是战绩彪炳，但是在曼联仅仅拿到一个亚军还是不能满足胃口的。”

“这是一种负担，我看到现在的球员正承受着这样的压力。这个时候需要有经验的球员站出来，但是我目前还没有看到。”

在采访中，乔丹还点出曼联与利物浦在转会操作上的优劣也造成了两队近几年越拉越大的分野。

乔丹指出：“克洛普的球队每个赛季引援不多，但都具有极强的针对性。例如在门将位置上，他们引进了阿利松，是上赛季能取得欧冠冠军以及联赛亚军的后防保障，而本赛季免费引进的阿德里安也在关键时刻体现出他的价值，解决了阿利松缺阵时的门荒问题。又例如他们此前在中卫位置上签下范戴克，这堪称是奠定利物浦全面复兴的基石，这些转会操作可以看出都是在一个整体战略之下的布局。”

乔丹还认为，要扭转曼联目前的困境，需要的是一个长时间的稳定改革，因此他并不想看到曼联因为目前的成绩不佳而解雇索尔斯克亚。

乔丹说：“我能理解为什么会有声音要让索尔斯克亚下课，为了要稳住更衣室让他引咎离开的操作以往能奏效，但是这对于俱乐部的长远来说并没有太大帮助。我觉得后弗格森时期俱乐部高层没有给莫耶斯足够的时间，后来的范加尔亦如此。然后是穆里尼奥，他是这个时代最优秀的主教练之一。曼联的问题不出在主教练身上，而是在别的地方。”