低迷已久 被遗忘的B席能否重振曼城进攻？

这位葡萄牙中场在过去的18个月里一直在为状态而挣扎，但是在周六1-0战胜南安普顿的比赛中做出了巨大的贡献。

在周六曼城与南安普顿的比赛之前，贝尔纳多·席尔瓦明确表示这场比赛对瓜迪奥拉的球队来说是必须拿下的。

当葡萄牙国脚离开圣玛丽球场时，他知道自己已经付出了一切，以确保他们能拿到三分。

在对阵曼联和西布朗的背靠背平局后，曼城在开球时落后英超领头羊利物浦11分，瓜迪奥拉和他的阵容开始承受压力。

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贝尔纳多·席尔瓦在努力摆脱最近18个月的艰难处境，他在恢复到最佳状态的过程中确实感受到了压力。

在曼城2018-19的冠军赛季中，贝尔纳多·席尔瓦是联赛中表现最出色的球员，瓜迪奥拉甚至将他选为年度最佳球员。

几个月后，这位26岁的球员在欧国联决赛圈力压队友C罗当选赛事最佳球员，帮助葡萄牙在自己的土地上获得了冠军。

然而，那个疲惫的赛季似乎已经对这位组织核心造成了影响，他一直在努力找回他最好的状态。

在夏天大卫·席尔瓦离开后，他有希望从新赛季的重新开始中获益，并有可能成为替代大卫·席尔瓦的人选。

但失望仍在继续，贝尔纳多·席尔瓦发现自己在曼城主力阵容中进进出出。

周六的胜利是他本赛季第五次英超首发，也是自输给热刺后六周内的第一次。

在圣玛丽球场，他不知疲倦地推动自己的球队向前，在缺少一名知名前锋的情况下，他带着勇气领衔锋线，同时帮助阻止来自主队的任何潜在的反击。

他也参与了那场比赛唯一的进球，这场胜利将帮助他们获得积分榜第二名，即使只是暂时的。

在右路首发，B·席尔瓦给伯特兰造成了很大的压力，随后他和德布劳内巧妙地配合，为比利时人撕开了圣徒的防线，精准地找到了进球者斯特林。

这被证明是决定性的时刻，但曼城本应该得到更多的进球。贝尔纳多·席尔瓦自己也因为错过了几个好机会而感到内疚。

B·席尔瓦无疑在门前失去了一些信心。本赛季他还没有为曼城进球，而且在过去的12个月里只有一个联赛进球。在18-19赛季中，他在所有比赛中打进13球。

曼城在那个赛季的前13场比赛中攻入了40个进球。到目前为止只有19个，瓜迪奥拉担心这会削弱他们对冠军的挑战。

“我们接受在门前进球的势头不是很好。”他说，就在同一天，利物浦在大胜水晶宫的比赛中攻入7球。

当被问及冠军争夺时，他补充道：“看看排名。差了很多分，(利物浦)仍然有进球的势头，客场7-0胜水晶宫，他们在上一场主场对托特纳姆热刺的比赛中表现很好。”

如果曼城想要缩小差距，那么贝尔纳多·席尔瓦在前场的决心和智慧将会帮助他留在球队。

凭借他过去表现出来的实力，毫无疑问，他将成为曼城四年第三次夺冠的重要人物。