低调谨慎 萨拉赫：利物浦不能认为自己已经夺冠

埃及人说红军必须继续专注于眼前的任务，在取得又一场胜利后，他们要把曼城赶下冠军宝座。

默罕默德·萨拉赫警告说，利物浦不能认为他们已经在一月份就赢得了英超联赛冠军，此前红军在与曼联的比赛中扩大了他们在积分榜上的领先优势。

在上半场维吉尔·范戴克的头球攻门后，埃及人在终场前几秒扩大了主队的领先优势，将比分扩大到2-0，从而巩固了对对手曼城16分的优势。

然而，萨拉赫说，俱乐部必须继续专注于手头的任务，尽管机会对他们有利，他们不能陷入自满。

“我认为我们只需要专注于每一场比赛。”赛后他告诉天空体育：“我们不需要去想现在我们赢得了英超或者其他什么，不。”

“我们只需要一场一场地比赛。我认为这是我们赢得英超联赛的唯一途径。上赛季我们在相同时期陷入挣扎，所以我们必须保持冷静，专注于每一场比赛。”

队长亨德森表示同意，他补充道：“还有很多比赛要踢。很长一段时间以来，我们一场接一场地比赛，这让我们处于有利地位，所以没有必要改变。”

亨德森承认他认为他的球队应该早点结束比赛，但是他对主场球迷的支持表示了更多的敬意。

“今天的观众再次让人难以置信，但对我们球员来说，要面对的是下一场比赛，下一个挑战。”他补充道：“英超联赛是艰难的，有一些艰难的球队，曼联今天踢得很好，但总的来说，我觉得我们值得得到三分。”

“1-0是一个危险的比分，我们从热刺的比赛中就知道了。我觉得我们应该早点结束比赛，我们有机会，但我们继续前进，防守很好，并取得了第二个进球。”

“这很特别，我们享受我们的足球，但你必须保持饥饿，不断学习，不断想要更多，这群球员想要做到这一点。”

“教练一直在要求我们改进，我们知道我们能做到。每一天都是如此，一直持续到赛季结束。”