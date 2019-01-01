低调的伊瓜因处子秀依旧表现强于莫拉塔

新援第一次穿着那件著名的蓝色球衣走上了球场，虽然他没有达到最佳状态，但仍然有一两个好的迹象。

当伊瓜因的名字在周日球场广播中被念到时，全场一片欢呼，但事实上，他在斯坦福桥对阵谢菲尔德星期三的处子秀中表现得很安静。

然而，有迹象表明，阿根廷人将很好地适应萨里的体系，因为他在球场上花了82分钟仔细阅读谢周三的防守问题，并在乔丹·托尼利和汤姆·李斯的身后进行穿插跑动。

在西伦敦一个寒冷的夜晚，这位31岁的球员表现出了耐心和自信，他即将开始与蓝桥的新队友开启新的生活。而在这场比赛中，威廉梅开二度，奥多伊也命中一球，帮助球队成功晋级足总杯的下一轮比赛。

尽管伊瓜因在场上相对比较安静，但他的表现仍比他的前任有令人鼓舞的进步。

缺少触球和参与似乎影响了莫拉塔在蓝军的日子，但是伊瓜因一直保持着正确的跑动，并在比赛中不断的换位。

在成功完成了马德里的体检结束了在蓝军的噩梦之后，莫拉塔正式以租借的方式加盟了马德里竞技。

打进24球的他远远没有达到人们对他的预期，毕竟他是俱乐部以破当时纪录的5800万英镑从皇马签下的。但他的综合表现让很多人失望，经常体力不支，无法适应英超球队明星球员的压力。

莫拉塔的心态经常受到质疑，在他的魔咒快结束时，他在计划离开球队时甚至都不怎么庆祝自己的一些进球，批评之声也越来越大。

伊瓜因在开球前的欢呼声可能被放大了，因为他不是莫拉塔，而莫拉塔在伦敦的球迷基础已经开始对他产生了希望。

对伊瓜因来说，这是对英格兰足球的一次很好的认知，因为他面对的是英超最具体能的球队之一，而这位前皇家马德里前锋在与约克郡俱乐部两大中卫和强大中场的较量中看上去身体状况良好。

他的动作很敏捷，他开始威胁谢周三的球门，但是第一次尝试被阻挡，而第二次尝试偏出。

伊瓜因和他的新队友有过几次精彩的互动，比如他和科瓦基奇精彩的二过一，但最终被一次犯规破坏。

不过他还有改进的空间，伊瓜因在周日只碰了31次球。他将在接下来的六个月试图证明他3200万英镑的身价，如果切尔西打算在租借结束时买下他的话。

他知道如何在被称为“萨里风格”的体系中成为目标前锋，在这个体系中，前锋不太可能得到很多的触球机会或时间。

尽管缺少触球，伊瓜因的能力在这名60岁教练的技战术风格中让他在2015-16赛季以35场比赛36球的成绩打破了意甲纪录。

与本赛季改穿29号球衣的莫拉塔不同，这位阿根廷国脚有足够的勇气穿上所谓的“被诅咒的”9号球衣。

周日的比赛并没有展现出伊瓜因最好的一面，但有迹象表明，他最终能够穿上那件著名的球衣，来填补人们对他的期待。