低买高卖 里昂欲用吉鲁代替曼联锋线目标

里昂主席似乎已经决定在一月份放走曼联的长期目标，之后他们将引进吉鲁来代替他。

根据够力足球法国站的最新报道，里昂俱乐部主席奥卡斯准备在一月份放走穆萨·登贝莱，并引进切尔西前锋吉鲁作为替代者。

尽管里昂本赛季表现低迷，但这位去年夏天从凯尔特人加盟而来的法国前锋依旧表现稳定，目前已经在11轮联赛中斩获了7粒进球。凭借稳定而高效的表现，这位年轻球员吸引了诸多豪门球队的关注，其中就包括曼联，这家英超豪门在过去一段时间数次派出球队对其进行了现场考察。

去年夏天，在球员的要求下，里昂主席奥拉斯拒绝了多支球队的报价，不过现在这一情况已经发生了转变，Soccer Link在昨天的报道中指出，雄狮管理层愿意在明夏乃至一月份放走这位队内头号射手，然后再招募一位同样具备欧洲一流水平的前锋——吉鲁。

众所周知，由于无法在兰帕德手下得到足够的出场机会，吉鲁已经萌生了离队的念头。他在近期的采访中曾直言不讳的表示：“接受兰帕德替补安排吗？不，我不一点也不能接受，我不是一位会听天由命的球员。”

再加上2020年欧洲杯即将开打，吉鲁离队的决心得到了进一步的加强，如果兰帕德无法在接下来的两个月给予他足够多的出场机会，法国锋霸离开斯坦福桥的可能性将大大增加。

考虑到吉鲁的水平和渴望离队的想法，奥拉斯似乎已经下定决心高价卖掉穆萨·登贝莱，然后引进这位经验丰富的法国国脚来代替他，目前唯一的问题是，吉鲁是否愿意接受这份来自家乡俱乐部的邀约。