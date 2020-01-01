位置不对 吉格斯：B费的防守可能是个累赘

一位俱乐部的传奇人物从这位葡萄牙中场得到了很多鼓舞人心的信号，但是他认为索尔斯克亚必须找到他的最佳位置。

根据吉格斯的说法，如果曼联1月份以5500万欧元的价格签下布鲁诺·费尔南德斯被要求扮演一个深度防守的角色，那么他“在防守上可能是一个累赘”。

费尔南德斯在周四完成了从葡萄牙体育到老特拉福德的转会，结束了过去一年中最漫长的转会传闻。

这位25岁的中场球员已经来到了曼彻斯特，作为一名有创造力的中场球员，他有能力随心所欲地得分和创造进球，但是他在曼联的处子秀中却没能在进攻三区中发挥出自己的能力。

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周六在老特拉福德0-0战平狼队的比赛中，他打满了90分钟，上半场他是10号，下半场他回撤更深，控制了比赛的节奏。

前曼联边锋吉格斯认为费尔南德斯应该被安排在更靠前的位置，这样他就能给对方的后防制造更多的麻烦，而不是“背对球门”。

当被问及如何评价这位葡萄牙球星为红魔的第一次出场时，吉格斯告诉英超制造：“（你可以）看到他的能力。我想可能需要一点时间来确定他的最佳位置。”

“他背对球门，我不认为这是他的位置。当他在防守上再深入一点，他可能会成为一个累赘。他介于两者之间。”

“这就是你想看到他的地方，带球进入进攻三区。”

“但你也可以看到，当他越往下传球时，他的视野就越开阔，他能踢出那些传球。但你需要跑位。”

“当我回到中场时，如果我得到球，没有人在对方身后跑，我会告诉他们，因为前五分钟，我想转身，面对比赛，移动防守。”

“这样做的结果是，这给了想要进来的边路球员空间，10号，防守队员在他得到球的时候就已经在路上了。”

“我想他首先要找到自己最好的位置。他在最后阶段很累，但你可以看到他的能力。”

吉格斯继续暗示，一旦索尔斯克亚拥有了一支实力强大的球队，曼联球迷将会看到费尔南德斯的最佳状态。

“在那之后，你会看到真正的费尔南德斯。”吉格斯说：“希望博格巴能回来，拉什福德，麦克托米奈，然后才评判费尔南德斯，然后，当博格巴在他身边或者在他前面时，拉什福德可以完成射门。”

“我认为他的第一场比赛对费尔南德斯来说很有希望。”