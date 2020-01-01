位置不对 吉格斯：B费的防守可能是个累赘
根据吉格斯的说法，如果曼联1月份以5500万欧元的价格签下布鲁诺·费尔南德斯被要求扮演一个深度防守的角色，那么他“在防守上可能是一个累赘”。
费尔南德斯在周四完成了从葡萄牙体育到老特拉福德的转会，结束了过去一年中最漫长的转会传闻。
这位25岁的中场球员已经来到了曼彻斯特，作为一名有创造力的中场球员，他有能力随心所欲地得分和创造进球，但是他在曼联的处子秀中却没能在进攻三区中发挥出自己的能力。
周六在老特拉福德0-0战平狼队的比赛中，他打满了90分钟，上半场他是10号，下半场他回撤更深，控制了比赛的节奏。
前曼联边锋吉格斯认为费尔南德斯应该被安排在更靠前的位置，这样他就能给对方的后防制造更多的麻烦，而不是“背对球门”。
当被问及如何评价这位葡萄牙球星为红魔的第一次出场时，吉格斯告诉英超制造：“（你可以）看到他的能力。我想可能需要一点时间来确定他的最佳位置。”
“他背对球门，我不认为这是他的位置。当他在防守上再深入一点，他可能会成为一个累赘。他介于两者之间。”
“这就是你想看到他的地方，带球进入进攻三区。”
“但你也可以看到，当他越往下传球时，他的视野就越开阔，他能踢出那些传球。但你需要跑位。”
“当我回到中场时，如果我得到球，没有人在对方身后跑，我会告诉他们，因为前五分钟，我想转身，面对比赛，移动防守。”
“这样做的结果是，这给了想要进来的边路球员空间，10号，防守队员在他得到球的时候就已经在路上了。”
“我想他首先要找到自己最好的位置。他在最后阶段很累，但你可以看到他的能力。”
吉格斯继续暗示，一旦索尔斯克亚拥有了一支实力强大的球队，曼联球迷将会看到费尔南德斯的最佳状态。
“在那之后，你会看到真正的费尔南德斯。”吉格斯说：“希望博格巴能回来，拉什福德，麦克托米奈，然后才评判费尔南德斯，然后，当博格巴在他身边或者在他前面时，拉什福德可以完成射门。”
“我认为他的第一场比赛对费尔南德斯来说很有希望。”