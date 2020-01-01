似曾相识 斯塔姆：B费的足球智商很接近斯科尔斯

自从上个月从葡萄牙体育来到曼彻斯特后，前老特拉福德的宠儿就对这位葡萄牙中场印象深刻。

斯塔姆认为布鲁诺·费尔南德斯和保罗·斯科尔斯有相似之处，他坚持认为曼联最近签下的这名身价不菲的球员在球场上的影响力不亚于曾经的传奇人物。

费尔南德斯在1月30日加入曼联，完成了从葡萄牙体育转会到老特拉福德的5500万欧元(4600万英镑/ 5900万美元)。

其他球队

这名葡萄牙国脚与红魔签下了一份五年半的合同，红魔在这名有天赋的球员身上投入了大量资金，他们希望这名球员能在中场提供他们所需要的创造性的火花。

这位25岁的球员在对阵狼队的处子秀中展现了自己的能力，在梦幻剧场的一场0-0的平局中，很快就掌握了英超联赛所需的身体素质和节奏。

周一曼联做客斯坦福桥与切尔西的比赛中，费尔南德斯的表现有所提高，他为马奎尔提供了助攻，并踢出创造性地任意球击中了门框。

索尔斯克亚的球队以2-0取胜，这使得他们在争夺冠军联赛最后一席的竞争中仅落后蓝军3分，周四他们将做客欧罗巴联赛的布鲁日俱乐部。

在周四的比赛之前，斯塔姆把费尔南德斯比作斯科尔斯，强调了他的“足球智慧”和“思想前卫”的打法。

“我认为费尔南德斯有点像斯科尔斯，”这位前曼联后卫说。“他总是希望前插踢球。他有能力得分。

“他有一个很棒的任意球技巧。他的传球很棒。他总是希望进入某些领域，以得到球，并在比赛中产生影响力。”

“他不完全一样。斯科尔斯在没有球的情况下更有侵略性。但在足球智商方面，他和斯科尔斯很相似。”

有一个人将不会出现在对阵布鲁格的比赛中，那就是保罗·博格巴，他还没有从脚踝手术中恢复过来。

索尔斯克亚声称法国人还没有“接近”完全恢复训练，这让人们对他在俱乐部的未来产生了更多的疑问。

据报道，皇家马德里准备在转会市场重新开放时为博格巴提交一份报价，与此同时，人们也在讨论是否将博格巴带回尤文图斯。

在过去的几个月里，博格巴的经纪人拉伊奥拉公开助长了围绕他的委托人的转会传闻，这使得斯塔姆对索尔斯克亚产生了同情，而索尔斯克亚在公众和幕后都面临着艰难的任务。

“困难的是经纪人总是代表他们的球员施压，”斯塔姆补充道。“但是球员们总是想踢他们自己的比赛，尤其是当你是一名伟大的球员，而教练告诉你你不会去打比赛的时候。”然后你想去别的地方为别的俱乐部效力。

“如果你是博格巴这样的大牌球员，总会有球队想要你，也会有球队想要签下你。”