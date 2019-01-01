伯纳乌首秀表现亮眼 皇马新援终圆儿时梦

在周三国王杯的比赛中，皇马新援迪亚斯替补登场，帮助队伍在主场3-0击败莱加内斯。

上周时，19岁的迪亚斯与皇马签订了6年半的合同，正式加盟银河舰队。在周三的国王杯比赛中，他替补登场，虽然在这之前，拉莫斯、巴斯克斯和儒尼奥尔已为主队共打入3球，锁定了胜局，但迪亚斯还是表示，这场首秀让他非常难忘。

“这是非常棒的，难忘而独特的一天，”在比赛结束后他说道。

“能够在伯纳乌完成首秀简直太棒了，这是我从还是小孩子时就有的梦想。我们赢得了比赛，这让我梦想实现的方式更美好了，不过，我还是会以平常心对待一切。我会把首秀时穿的球衣挂在房间里。”

比赛中，同样是小将的儒尼奥尔表现惊艳，为皇马攻入一球，而迪亚斯在替补他上场之后也表现不俗，并表示自己在赛后得到了拉莫斯的肯定。

“拉莫斯祝贺了我，并鼓励我继续努力，他告诉我之后上场机会还有很多。他是位顶级球员，能和他一起踢球是种享受。”

目前，皇马伤兵满营，而下周赛程密集，迪亚斯有极大可能得到上场机会。

在周日，皇马将在西甲联赛中与皇家贝蒂斯会面，目前，他们联赛排名第五，正努力追赶上领先的球队们。

下周三，皇马将与莱加内斯展开国王杯第二轮的比赛，之后，他们将回归西甲赛场，迎战目前排名第三的塞维利亚。