伯恩茅斯高斯林：裁判约翰莫斯不耻 必须道歉

这名中场球员声称，在输给刀锋队的比赛中，这名官员嘲笑了他和队友。

伯恩茅斯队的丹·高斯林要求裁判约翰·莫斯为周日英超联赛伯恩茅斯2-1输给谢菲尔德联的比赛中向樱桃球员发表的言论道歉。

这位前埃弗顿和纽卡斯尔的球员在赛后称这名官员是“耻辱的”，称莫斯在比赛中嘲笑了他和他的队友，嘲笑他们目前在积分榜上的挣扎。

其他球队

埃迪·豪的球队在卡勒姆·威尔逊的进球的情况下领先于刀锋队，但就在半场结束前，本地男孩比利·夏普在本赛季的第二次顶级联赛的进球扳平了比分。

然后，在下半场还剩6分钟的时候，伦德斯特拉姆(John Lundstram)近距离射门，导致伯恩茅斯在赛后的排名第16位，在比大多数的对手多踢了一场比赛后只比降级区高了2分。

仅仅这个结果就已经刺痛了伯恩茅斯，但是愤怒的高斯林认为裁判莫斯的糟糕判罚和对他和队友的“尖刻的评论”导致了最后的结果。

“裁判也没有给出任何帮助，”这位30岁的球员告诉《每日回声报》。“软弱的判罚以及对两三个小伙子的几句话一点都没有帮上忙，真的。我认为他说的话很无礼。”

“都是些鸡毛蒜皮的小事，然后是些尖刻的评论。裁判在赛季开始的时候谈到了尊重，而在周日的比赛中，约翰·莫斯并没有表现出尊重。我认为他是个耻辱。”

“他说的那些话，尤其是对我和其他一名球员说的那些话，比如‘你还在降级区’、‘降级区里有你们的一个位置、‘你的球队会在降级区里占据一席之地’等等。这非常非常无礼。”

当被问及莫斯的言论是否是在比赛进行中做出的，高斯林补充道：“在比赛中，是的。我认为他真的应该出来道歉，因为我认为他是个耻辱。”

伯恩茅斯将有机会在冬歇后的2月22日回到胜利之路，届时他们将客场挑战伯恩利。