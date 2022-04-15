伯恩茅斯前锋索兰克获英冠赛季最佳球员提名

伯恩茅斯前锋多米尼克-索兰克已获得2021-22赛季英冠联赛最佳球员提名。

这位24岁的球员在樱桃军团一直保持着极佳的状态，他们正在争夺下赛季的英超联赛席位。

在迄今为止的39场比赛中，他已经打进了24个球，然而他面临着米特罗维奇和哈里-威尔逊的激烈竞争。

伯恩茅斯官网的声明写道："伯恩茅斯前锋多米尼克-索兰克是被提名为本赛季英冠最佳球员的三名候选人之一。"

"索兰克在本赛季一直保持着令人震惊的状态，他的技术能力和努力奔跑与他的24个联赛进球相得益彰。”

"其他被提名者都是富勒姆球员，包括前锋米特罗维奇和哈里-威尔逊。”

"本赛季，索兰克在英冠保持全勤，他还因为对富勒姆的精彩一击而获得了联赛月度最佳进球奖项。"

塞尔维亚球星米特罗维奇正享受着一个极好的赛季，他的38个进球将富勒姆推到了英冠积分榜榜首。

他经常得到队友和威尔士球星威尔逊的帮助，威尔逊的进球和助攻都达到了双位数，两人带领着农场主继续为冲超而努力。

最终获奖结果将于4月24日公布。

在利物浦效力期间，索兰克难以进入克洛普的双方阵容，这也是他转会到伯恩茅斯的原因。

他向够力足球解释了自己在安菲尔德出了什么问题："这相当困难，人们有相当高的期望，这可能使情况变得更艰难。 ”

"这显然是一段艰难的时期，但我现在回过头来看，我可以利用这一点来确保我继续自己的工作方式。"

"我不会对自己的能力有任何怀疑，因为我认为我足够好。我认为我有在英超踢球的天赋和工作态度，但我没有完全得到那信心和节奏。这可能就是导致我在职业生涯中出现艰难时刻的原因。"

索兰克曾为英格兰成年队效力过一次，但他目前仍然可以选择为尼日利亚效力， 不过目前他还没有公布自己要为哪支国家队踢球。