伯乐最了解 塞尔：博格巴和齐达内也会产生冲突

帮助发现这位世界杯冠军的人认为他知道为什么这位法国球星有这么多的冲突。

如果博格巴转会到西班牙首都，他会与皇马主教练齐达内发生冲突。

自从这位世界杯冠军在红魔季前赛开始前宣布他想要一个新的挑战后，他就一直被与转会到白衣军团联系在一起。

但是这位发现了这位中场巨星的球员的人说，不管博格巴效力于哪个俱乐部，他都将与意志坚强的教练发生冲突。

“如果保罗身边有一个个性很强的教练，他们迟早会在某个地方发生冲突，”勒阿弗尔的招聘主管弗兰克·塞尔说。

“当他几年前去到尤文图斯的时候，与弗格森的情况也很复杂。保罗没有认输，因为他有如此坚强的性格。所以当他说，‘我要走了’，他就走了。”

“如果明天他去了像皇家马德里这样的大俱乐部，即使是齐达内，他仍然会和齐祖发生冲突。”

塞尔的球探在博格巴12岁时发现他在巴黎的一处场地踢球，在两年的时间里，他被勒阿弗尔签下，继续他的足球发展。

他与这位法国中场的经历让他相信这位球星渴望一个新的环境，而曼联的情况已经变得太陈腐了。

“保罗是一个需要挑战的人。我觉得他在曼联太舒服了。现在对他的要求已经不像几年前那么高了。”

“我认为他已经准备好迎接新的挑战，这是显而易见的。我能看到他离开去另一家大俱乐部寻找新的挑战。”

塞尔回忆道，博格巴12岁到13岁之间，和18岁以上的球员打交道没有任何问题。他透露，即使是在这么年轻的时候，他也是一名领袖。

然而，他觉得一些评论家认为博格巴的心态是“傲慢”的，而实际上他的自信是通过他的个性表现出来的。

“是他领导了所有人，所以我对他今天的坚强性格并不感到惊讶。”他说。

“你可以看到他的技术已经很熟练了。他性格坚强，有一种自信，有些人称之为傲慢。

“他是一个对自己的命运和品质充满信心的人。”